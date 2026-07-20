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“No tengan miedo a las pesas”

Brenda Orsini busca mostrar un físico femenino y bien trabajado, cuidando la condición corporal y presentación en tarima

“No tengan miedo a las pesas”
Cortesía - Abdiel R. Aparicio | Brenda Marilyn Orsini Gutiérrez durante su participación en el evento de culturismo natural Ascenso al Olimpo de 2025,, organizado por la WNBF Panamá.
“No tengan miedo a las pesas”
“No tengan miedo a las pesas”
Cortesía | Fotos de como estaba físicamente antes y ahora.
“No tengan miedo a las pesas”
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“No tengan miedo a las pesas”
“No tengan miedo a las pesas”
Redacción
20 de julio de 2026

Atleta, empresaria, profesional y mujer, éstas son las versiones de Brenda Orsini (BO) que marcan su dedicación como fisiculturista natural. La también entrenadora personal, esposa y madre de dos mayores de 20 años le contó a Metro Libre (ML) su pasión por el culturismo y cómo el fitness y el bienestar físico han transformado su vida.

¿Cómo llegó al culturismo? BO: “Siempre me ha gustado entrenar y mantenerme activa. Sin embargo, fue hace 4 años cuando decidí convertir esa pasión en un objetivo competitivo. Poco a poco fui descubriendo el culturismo natural y entendí que era el deporte que mejor representaba mi forma de ver la vida: disciplina, esfuerzo y superación constante”.

ML: ¿Por qué dedicarse al culturismo? BO: “Porque representa el verdadero resultado del esfuerzo, la constancia y la disciplina. El culturismo natural demuestra que se puede desarrollar un físico competitivo respetando el cuerpo, la salud y el trabajo bien hecho”.

ML: ¿Se está preparando para participar en el evento Ascenso al Olimpo 2026 [4 y 5 de septiembre]? BO: “Sí. Me encuentro en preparación para competir en la categoría Figure del culturismo natural, trabajando cada detalle de mi físico y presentación. Es una plataforma muy importante para el desarrollo del culturismo en Panamá. Estos eventos motivan a nuevos atletas, elevan el nivel competitivo y ayudan a que la disciplina tenga mayor visibilidad”.

ML: ¿Qué es lo más difícil al competir? BO: “La preparación previa. Mantener una alimentación estricta durante meses, entrenar aun cuando hay cansancio y sostener el enfoque, mientras se continúa trabajando y atendiendo la vida familiar.

ML: ¿Cómo le gustaría ser recordada? BO: “Como una mujer disciplinada que inspiró a otras personas a creer en sí mismas, sin importar la edad, y que demostró que siempre es posible empezar de nuevo”.

47
años tiene la atleta nacida en Venezuela y es entrenadora personal.

“Mi principal objetivo es seguir creciendo como atleta y competir en eventos nacionales e internacionales. Quiero representar a Panamá y continuar mejorando mi nivel competitivo”.

“Transformé mi propósito”

ML | “Mi transformación comenzó cuando decidí competir”, afirma la culturista Brenda Marilyn Orsini. “Más que cambiar mi cuerpo, transformé mi mentalidad y mi propósito. Gané disciplina, confianza, salud y una nueva forma de enfrentar los desafíos. Además, este proceso me llevó a convertirme en entrenadora y a inspirar a otras mujeres a cambiar su estilo de vida, demostrando que sí es posible lograrlo con constancia. Lo único que he perdido son excusas y límites que antes creía tener”, añadió.

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