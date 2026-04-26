"No puedo compararme" con Nadal o Federer, afirma Sinner

El número uno del mundo, Jannik Sinner, aseguró este domingo en Madrid, tras sumar su 24ª victoria consecutiva en un partido de Masters 1000, que no se le puede comparar con Rafa Nadal, Roger Federer o Novak Djokovic."Ellos hicieron muchísimas cosas en su carrera y yo todavía estoy empezando", dijo Sinner tras ganar en al danés Elmer Moller por 6-2 y 6-3, avanzando a octavos del Masters 1000 de Madrid."Ellos están en otro nivel", aseguró Sinner, antes de insistir en que "por mi parte, estoy contento de estar aquí. Estoy contento de jugar la mayor cantidad de partidos posible"."Sólo intento dar todo lo que tengo en cada partido", insisió el italiano, que aceptó con normalidad que se hayan producido bajas en Madrid, al parecer, por un virus."No sé si es algo que pasa sólo aquí o en general, pero puede suceder. Cuando uno enferma, luego siempre estamos bastante cerca unos de otros en los comedores y en el gimnasion, así que puede pasar", consideró Sinner.Sinner también tuvo palabras de elogio para el joven talento español Rafael Jódar con el que podría coincidir en cuartos si ambos siguen avanzando."Es un jugador muy talentoso. Le pega a pelota con mucha precisión y potencia. Se nota por el sonido cuando la golpea", explicó."Va a ser un grandísimo jugador en el futuro y ya lo está demostrando. Me gusta su mentalidad, es bastante tranquila", concluyó Sinner.