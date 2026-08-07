Niewiadoma conquista el Ventoux y se viste de amarillo en el Tour femenino

La polaca Kasia Niewiadoma ganó este viernes la séptima etapa del Tour de Francia femenino en la cima del Mont Ventoux, donde se enfundó el maillot amarillo en detrimento de la suiza Marlen Reusser, cuarta.

Al término de un recital de casi diez kilómetros, la escaladora del equipo Canyon-SRAM, vencedora de la Grande Boucle en 2024, se impuso en solitario con 1 minuto y 16 segundos de ventaja sobre la neerlandesa Demi Vollering.

La italiana Elisa Longo Borghini completó el podio a 1:46, adelantando por un pequeño margen a Reusser, en dificultades en los últimos metros.

En la clasificación general, a dos días de la llegada final a Niza, Niewiadoma cuenta con 15 segundos de ventaja sobre Vollering y 39 sobre Reusser.

Diferencias mínimas, promesas de suspense y espectáculo camino de la Promenade des Anglais, en la ciudad sureña.

El sábado, la etapa más larga de esta quinta edición seguirá la Ruta Napoleón entre Sisteron y Niza. En principio está diseñada para las velocistas, en la víspera de la última jornada, un epílogo corto (99 km) pero de fuegos artificiales con la ascensión al Col d'Eze (7,7 km al 5,9 %) en cuatro ocasiones.

Niewiadoma, que nunca había levantado los brazos en el Tour, atacó a 9,6 kilómetros de la meta antes de realizar una subida regular mientras que, por detrás, Vollering y Reusser fueron cediendo terreno poco a poco, hasta llegar a acumular cerca de dos minutos de retraso.

La polaca firmó en la cima del Ventoux la 22ª victoria de su carrera, la primera esta temporada.

Ganadora saliente del Tour, la francesa Pauline Ferrand-Prévot se descolgó de la cabeza de carrera desde los primeros hectómetros y terminó 18ª, a más de diez minutos.

- Clasificación de la séptima etapa:

1. Kasia Niewiadoma (POL/CSR) les 146,8 km en 4 h 22:53.

(media: 33,5 km/h)

2. Demi Vollering (NED/FDJ - SUEZ) a 1:16.

3. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) 1:42.

4. Marlen Reusser (SUI/MOV) 1:46.

5. Paula Blasi (ESP/ALE) 1:48.

6. Antonia Niedermaier (GER/CSR) 1:48.

7. Cédrine Kerbaol (FRA/EFC) 2:01.

- Clasificación general:

1. Kasia Niewiadoma (POL/CSR) 24 h 07:34.

2. Demi Vollering (NED/FDJ - SUEZ) a 15.

3. Marlen Reusser (SUI/MOV) 39.

4. Elisa Longo Borghini (ITA/ALE) 2:59.

5. Antonia Niedermaier (GER/CSR) 3:21.

6. Cédrine Kerbaol (FRA/EFC) 4:01.

7. Paula Blasi (ESP/ALE) 4:32.