Nairo Quintana, referente de la era dorada del ciclismo colombiano, se retira en 2026

La generación dorada del ciclismo colombiano despedirá a su mayor referente: Nairo Quintana, el campeón del Giro de Italia y de la Vuelta a España, que anunció el domingo que se retirará al final de la temporada 2026.

Considerado uno de los mejores latinoamericanos de todos los tiempos, el pedalista de 36 años cerrará una carrera llena de triunfos que consolidaron a Colombia en el primer plano de este deporte gracias a sus gestas en Europa.

Brillante escalador nacido en el departamento de Boyacá (centro), fue uno de los grandes protagonistas del pelotón al desafiar a figuras como Chris Froome, Alberto Contador y Vincenzo Nibali.

"He venido a contarles que es la última temporada que hago como ciclista profesional", dijo en una rueda de prensa en la ciudad española de Girona en la víspera del inicio de la Vuelta a Cataluña.

"Será una gran fiesta, será ese último baile", añadió conmovido al leer una carta.

La gran obsesión de "Nairoman" o el "Cóndor de los Andes" fue el Tour de Francia, pero tuvo que conformarse con tres podios: dos subcampeonatos, en 2013 y 2015, y un tercer puesto, en 2016.

En 2014 conquistó un Giro de Italia marcado por el frío extremo, la mayor gesta de un latinoamericano hasta ese momento, y en 2016 se coronó en la Vuelta a España, algo que solo había logrado su compatriota Luis "Lucho" Herrera en 1987.

"Cada subida, cada ataque, cada meta cruzada, llevan el esfuerzo de ese niño de Boyacá", sostuvo en su despedida.

El adiós de Quintana acerca el final de una generación laureada de ciclistas colombianos como Rigoberto Urán y Esteban Chaves, ya retirados.

Más atrás en edad destacan nombres como Miguel Ángel "Superman" López, que cumple una suspensión de cuatro años por violar reglas antidopaje, y Egan Bernal, que a sus 29 años dejó de pelear por la corona de las Grandes Vueltas tras un accidente que casi le cuesta la vida en 2022.

- "Como yo soñé" -

De origen campesino y personalidad reservada, Quintana es uno de los deportistas más admirados en un país con pasión desbordada por el ciclismo, y por colegas como Bernal, el único colombiano que ha ganado el Tour.

"Quiero que más niños sueñen como yo soñé", agregó.

En 17 años como profesional ha conquistado otras competencias importantes como la Vuelta a Cataluña, la Tirreno-Adriático, la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía.

"Seré recordado de diferentes maneras: (como) ese ciclista luchador que quería siempre ganar, representar a su país, que su equipo estuviera en lo más alto", agregó al recordar sus inicios humildes.

La mayor parte de su carrera la desarrolló en el Movistar Team, donde dejó la sensación de no haber explotado todo su potencial ante equipos con estrategias más sólidas y gregarios más fuertes.

En la escuadra española su liderazgo estuvo en entredicho en varias temporadas, pese a que se convirtió en uno de los pocos ciclistas que desafiaron el dominio de Froome, el mejor de su época.

En 2020 fichó por el equipo francés Arkéa-Samsic, donde enfrentó episodios polémicos en medio de investigaciones sobre el uso de sustancias prohibidas.

La Unión Ciclista Internacional (UCI) lo sancionó en 2022 por el uso de tramadol, un analgésico prohibido en ese entonces por reglamento médico, por lo que fue descalificado del Tour de ese año, en el que había terminado sexto.

Al año siguiente se quedó sin equipo y llegó a considerar el retiro, pero regresó al Movistar en 2024.

"Fue más que un regreso. Fue cerrar un ciclo con el corazón lleno", concluyó.