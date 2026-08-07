Nairo Quintana correrá La Vuelta y el Mundial antes de despedirse del ciclismo

El colombiano Nairo Quintana disputará la Vuelta a España 2026 y el Mundial de ciclismo antes de su retiro, informó el jueves una fuente cercana al pedalista a la AFP.

La leyenda del ciclismo colombiano anunció en marzo que dejará la bicicleta al final de la temporada, con 36 años.

Considerado uno de los mejores latinoamericanos de la historia, el referente del Movistar Team fue uno de los grandes protagonistas del pelotón junto al figuras como Chris Froome, Alberto Contador y Vincenzo Nibali.

Quintana disputará la Vuelta a España que arranca el 22 de agosto y el Mundial de Ruta que se disputará entre el 20 y 27 de septiembre en Montreal, Canadá, según la fuente.

El Cóndor de Los Andes conquistó en 2014 el Giro de Italia y la Vuelta a España en 2016.

Su gran obsesión fue el Tour de Francia, pero tuvo que conformarse con tres podios: dos subcampeonatos, en 2013 y 2015, y un tercer puesto, en 2016.