Nadal jugará un torneo de exhibición en Las Vegas en febrero

La leyenda del tenis español Rafael Nadal retomará la raqueta en febrero para un torneo de exhibición en Las Vegas (Estados Unidos) con rivales aún por definir.

Nadal, retirado a finales de 2024, ya realizó un primer regreso a las pistas a inicios de este mes en el décimo aniversario de su academia de tenis en su natal Manacor (Mallorca), donde compitió contra otros exjugadores como Andy Murray.

Este lunes, el ganador de 22 trofeos de Grand Slam anunció su presencia en el MGM Slam de Las Vegas, un evento con tenistas en activo en el que ya compitió en 2024, cuando enfrentó a su heredero, Carlos Alcaraz.

"Recuerdo lo impresionante que fue sentir la energía de un estadio lleno en una ciudad como Las Vegas", dijo Nadal en un comunicado emitido por los organizadores del MGM Slam.

"Después de aquel partido en 2024, ahora regreso en una etapa diferente de mi vida, sin la presión del circuito pero con la misma pasión por este deporte", afirmó. "Siempre he amado competir y, aunque mi carrera profesional haya terminado, ese sentimiento nunca desaparece del todo".

"Las Vegas es el escenario de los campeones y estamos extasiados de recibir nuevamente a Rafael Nadal, uno de los más grandes campeones en la historia del tenis (...) Su presencia eleva todo el evento", destacó Ryan Abboushi, presidente de Entretenimiento de MGM Resorts.

El MGM Slam se celebrará el 28 de febrero de 2027 en el T-Mobile Arena de Las Vegas (Nevada), un recinto cubierto con capacidad de hasta 20.000 espectadores.

Los organizadores no revelaron el resto del cartel ni el formato de esta cuarta edición del evento, programado en la semana previa al Masters 1000 de Indian Wells (California).

Ocho jugadores participaron en el torneo el año pasado, incluidos el local Taylor Fritz y el australiano Nick Kyrgios, en un formato de partidos rápidos a 10 puntos.

El brasileño João Fonseca se embolsó el cheque de un millón de dólares reservado al ganador.