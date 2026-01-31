Nadal apuesta por Alcaraz en la final de Australia pese a su "respeto total" por Djokovic

Rafael Nadal aseguró este sábado que siente un "respeto total" por su viejo rival Novak Djokovic, pero apuesta por su compatriota Carlos Alcaraz para ganar la final del Abierto de Australia.

El ganador de 22 torneos de Grand Slam, que se retiró del tenis en 2024, asistirá al partido el domingo en Melbourne.

Nadal, dos veces campeón del Abierto de Australia, considera que Alcaraz, número uno del mundo, es el claro favorito, aunque no descarta que Djokovic, de 38 años, de la sorpresa.

"Creo que el favorito es Carlos", declaró el extenista a la cadena Channel Nine.

"Es joven, tiene energía y está en su mejor momento. Pero Novak es Novak. Es un jugador muy especial. No sé si Novak ha perdido alguna final aquí. Siempre es un reto y a él le gustan los retos. Pero, desde mi punto de vista, el favorito es Carlos", añadió.

En declaraciones separadas al periódico The Age, Nadal señaló que es "positivo" que alguien de la edad de Djokovic compita con Alcaraz y Jannik Sinner.

Djokovic sorprendió al italiano de 24 años en las semifinales tras cinco reñidos sets para alcanzar su undécima final del Abierto de Australia, habiendo ganado las diez anteriores.

"Novak, por razones obvias, no está en su mejor momento, pero sigue siendo muy competitivo a una edad en la que es difícil serlo. Así que le tengo un respeto total", agregó Nadal, un año mayor que Djokovic.

El serbio aspira a convertirse en el jugador de mayor edad en ganar el Abierto de Australia. Ken Rosewall, de 37 años, lo logró en 1972.