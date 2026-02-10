Muy cerca del Mundial Sub-17

Las selecciones Sub-17 de fútbol de Panamá y Nicaragua se juegan hoy (8:00 p.m.) el pase a la Copa Mundial Masculina Sub-17 de la FIFA Catar 2026. El duelo, que cierra el Grupo B de estas Clasificatorias de Concacaf a la cita mundialista de noviembre, será una final en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá.

Ambos oncenos llegan con los mismos puntos, seis, tras dos victorias contundentes sobre Dominica y Anguila, las otras selecciones en el grupo, sin puntos y sin posibilidades de lograr el único boleto al Mundial que ofrece esta llave. Dominica y Anguila chocan hoy, a las 5:00 p.m., también en el Rommel.

Los panameños, comandados por el DT Felipe Baloy, tienen mejor diferencia de goles que los nicaragüenses (11 sobre 9), por lo que son líderes de grupo y solo le bastaría un empate para lograr la clasificación mundialista.

Estas clasificatorias iniciaron el pasado 3 de febrero, con 34 Asociaciones Miembro de la Concacaf en competencia, divididas en ocho grupos, que se juegan en seis países sedes. Cada equipo enfrenta una vez a todos los rivales de su grupo y los ocho ganadores de grupo asegurarán su pase al mundial.

Panamá, en la edición anterior de las Clasificatorias, finalizó como líder de grupo y jugó el Mundial Sub-17 en 2025.