Muy cerca del Mundial Sub-17

Panamá se juega, esta noche, su pase a la cita mundialista en una “final” ante el conjunto nicaragüense

Cortesía | Jugadores de las selección Sub-17 de fútbol de Anguila y Panamá (rojo), en partido de las Clasificatorias de Concacaf al Mundial Catar 2026.
Roberto Robinson
10 de febrero de 2026

Las selecciones Sub-17 de fútbol de Panamá y Nicaragua se juegan hoy (8:00 p.m.) el pase a la Copa Mundial Masculina Sub-17 de la FIFA Catar 2026. El duelo, que cierra el Grupo B de estas Clasificatorias de Concacaf a la cita mundialista de noviembre, será una final en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá.

Ambos oncenos llegan con los mismos puntos, seis, tras dos victorias contundentes sobre Dominica y Anguila, las otras selecciones en el grupo, sin puntos y sin posibilidades de lograr el único boleto al Mundial que ofrece esta llave. Dominica y Anguila chocan hoy, a las 5:00 p.m., también en el Rommel.

Los panameños, comandados por el DT Felipe Baloy, tienen mejor diferencia de goles que los nicaragüenses (11 sobre 9), por lo que son líderes de grupo y solo le bastaría un empate para lograr la clasificación mundialista.

Estas clasificatorias iniciaron el pasado 3 de febrero, con 34 Asociaciones Miembro de la Concacaf en competencia, divididas en ocho grupos, que se juegan en seis países sedes. Cada equipo enfrenta una vez a todos los rivales de su grupo y los ocho ganadores de grupo asegurarán su pase al mundial.

Panamá, en la edición anterior de las Clasificatorias, finalizó como líder de grupo y jugó el Mundial Sub-17 en 2025.

8:00
p.m. en el Estadio Rommel Fernández será el partido ante Nicaragua.
