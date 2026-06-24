Mundial: La ‘Sele’ activa sesión de recuperación y ya piensa en Inglaterra

Mientras tanto, el resto del grupo, un total de 15 jugadores se entrenó en cancha durante aproximadamente una hora y 15 minutos, en una práctica intensa y dinámica, marcada por la competitividad y el deseo de cada futbolista de ganarse una oportunidad de cara al último compromiso de la fase de grupos.Entre los jugadores activos estuvo el atacante Tomás Rodríguez, quien ingresó en la parte final del encuentro para hacer su debut en una Copa del Mundo de la FIFA.La delegación panameña regresó la noche del martes a su campamento base en New Tecumseth luego de disputar su encuentro ante Croacia en el Toronto Stadium.A pesar del resultado que significó la eliminación de la competición, el grupo mostró una actitud positiva y comprometida, concentrado en cerrar su participación mundialista de la mejor manera posible.Con la mirada puesta en Inglaterra, una de las selecciones favoritas del torneo, los dirigidos por Christiansen trabajan con la convicción de despedirse de la Copa del Mundo dejando una buena imagen y compitiendo al máximo nivel.<b>Última práctica antes de viajar</b>La programación para mañana jueves contempla el último entrenamiento en suelo canadiense antes de emprender viaje hacia su próxima sede.El equipo entrenará desde las 9:30 de la mañana en su campamento base y posteriormente abordará un vuelo chárter de FIFA con destino a Nueva Jersey, donde disputará su tercer y último partido de la fase de grupos.Antes del entrenamiento, se dará la habitual rueda de prensa con un jugador, desde las 8:30 a.m. hora local (de Canadá).Se tiene contemplado que el equipo salga mañana en autobús al aeropuerto de Toronto, a eso de las 2:30 p.m. hora local y la programación apunta a que el equipo este aterrizando en Nueva Jersey, a eso de las 6:00 p.m. hora local.En Nueva Jersey, el equipo estará realizando su última sesión de preparación, este viernes 26, en horas de la mañana en las instalaciones del club New York Red Bulls, centro elegido por la FIFA para los entrenamientos de las selecciones que jueguen en el Estadio MetLife.Panamá se medirá a Inglaterra este sábado 27 de junio en el New Jersey Stadium, en un encuentro programado para las 4:00 p.m. (hora de Panamá), correspondiente a la tercera y última fecha del Grupo L de la Copa Mundial de la FIFA 2026.<br /><br /><b>* FUENTE: www.fepafut.com</b>