Mundial: 500 millones de solicitudes para boletos

Más de 500 millones de solicitudes de boletos de entrada para el Mundial de 2026, ha recibido FIFA, pese a la polémica creciente por los elevados precios de los boletos para el torneo que se disputará a mediados de año en Estados Unidos, Canadá y México.

En un comunicado, el organismo rector del fútbol mundial señaló que recibió solicitudes de aficionados provenientes de sus 211 asociaciones miembro y territorios.

El periodo para registrarse en el sorteo que asignará las entradas se extendió durante 33 días, del 11 de diciembre al 13 de enero. La FIFA indicó que los aficionados serán notificados sobre el resultado de sus solicitudes “no antes del 5 de febrero”.

Durante ese lapso, se contabilizó un promedio de 15 millones de solicitudes diarias, cifra calculada a partir de verificaciones individuales mediante tarjetas de crédito.

Fuera de los tres países anfitriones, la mayor demanda provino de aficionados de Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia.

El partido más solicitado fue el duelo entre Colombia y Portugal, que se disputará en Miami el 27 de junio, seguido por el encuentro entre México y Corea del Sur en Guadalajara el 18 de junio, y la final del Mundial, prevista para el 19 de julio en East Rutherford, Nueva Jersey -vecina de Nueva York-.

La FIFA cifró en un promedio de más de 51,000 espectadores en los estadios durante los partidos de la pasada edición del Mundial.

“500 millones de solicitudes de entradas en poco más de un mes es más que demanda alta, constituye una auténtica declaración de intenciones a escala mundial”, afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

“Somos conscientes de lo mucho que significa este torneo para la gente de todo el mundo y lo único que lamentamos es que el aforo de los estadios no sea ilimitado para poder recibirlos a todos”, agregó.

La FIFA ha enfrentado fuertes críticas por su política de precios para el torneo de 48 selecciones, con grupos de aficionados que calificaron los costos como “extorsivos” y “astronómicos”.

La organización Football Supporters Europe (FSE) afirmó que los precios de las entradas son casi cinco veces más altos que los del Mundial de Catar 2022.

Ante esas críticas, la FIFA introdujo en diciembre una nueva categoría de entradas de bajo costo, con un precio de 60 dólares por boleto.

La FIFA recalcó que está disponible una plataforma oficial de reventa en FIFA.com/tickets para titulares de entradas que cumplan con las normativas locales y federales. * Con información de Agence France-Presse.