Multa de 65.000 dólares para un tenista paraguayo por comentarios sexistas

La organización de Roland Garros ha multado con 65.000 dólares (unos 55.000 dólares) al tenista paraguayo Adolfo Daniel Vallejo por sus comentarios sexistas a una jueza de silla, informó este lunes la directora del torneo Amélie Mauresmo.

"Se ha decidido imponerle una multa de 65.000 euros, más o menos la mitad de su 'prize money'", informó Mauresmo en una conferencia de prensa, aunque la Federación Francesa de Tenis precisó poco después a la AFP que la cantidad era en dólares.

"Claramente es algo que para nosotros no es aceptable, ni para el torneo, ni para la federación (francesa), ni incluso más allá del torneo. Este tipo de comentarios están fuera de lugar aquí", insistió.

En su primera presencia en el cuadro principal de un torneo del Grand Slam a sus 22 años, Vallejo (71º del mundo) perdió en un maratón en cinco sets ante el joven francés Kouame por 6-3, 7-5, 3-6, 2-6 y 7-6 (10/8) el pasado jueves.

El partido, disputado con un fuerte calor, contó con un ruidoso apoyo a Kouame por parte de los hinchas franceses.

Después del partido, Vallejo criticó a la jueza de silla brasileña Ana Carvalho en declaraciones recogidas por la web Clay: "Este tipo de partido debe ser arbitrado por un hombre. Es muy difícil para una mujer hacerlo. Debe ser arbitrado por un hombre porque es un público muy exigente, tienes que tener mucha fuerza para enfrentarte al público".

Dos días después, Vallejo pidió disculpas a través de sus redes sociales. Por alcanzar la segunda ronda, Vallejo iba a recibir un premio de 130.000 euros.