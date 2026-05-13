Mulino recibe en el Palacio de Las Garzas a la peleadora panameña Joselyne Edwards “La Pantera”

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, recibió este miércoles en el Palacio de Las Garzas a la peleadora panameña de la Ultimate Fighting Championship, Joselyne Edwards, conocida como “La Pantera”.

En el encuentro también participó el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac.

Durante la reunión, Edwards, oriunda de Ciudad Radial, en Juan Díaz, compartió con el mandatario parte de su trayectoria en las artes marciales mixtas, sus inicios en el deporte y sus aspiraciones de convertirse en campeona mundial de la UFC.

“Eres un orgullo para Panamá, te felicito y agradezco por todo el esfuerzo que haces para dejar el nombre de Panamá en alto. Te deseo muchos éxitos en tu carrera y tus próximas competencias”, expresó Mulino a la atleta, considerada la primera mujer panameña en competir en una arena de la UFC.

La deportista entregó al presidente una fotografía autografiada de su combate frente a Chelsea Chandler, a quien derrotó por nocaut técnico en el evento UFC Kansas City realizado en abril de 2025.

Edwards también destacó su reciente victoria por decisión unánime ante la brasileña Norma Dumont, durante el evento UFC Vegas 116 celebrado el pasado 25 de abril en Las Vegas.

Previo al encuentro con el mandatario, “La Pantera” realizó un recorrido por el Palacio de Las Garzas junto al ministro Orillac y funcionarios del Ministerio de la Presidencia. Durante la visita recorrió espacios como el Salón de los Espejos, el Salón Paz, el Salón Amarillo y el Salón Los Tamarindos, donde además compartió con seguidores y firmó autógrafos.

“Deseamos que todo salga como quieres y has luchado. Vendrán muchos éxitos, vas a seguir triunfando”, manifestó Orillac durante la visita.

Por su parte, Edwards reiteró su compromiso de representar a Panamá en la UFC.

“Yo siempre estoy lista. Desde que salí de Panamá, siempre me he mantenido. Primero Dios que sigan llegando más oportunidades y se vayan abriendo puertas. Sigo con disciplina y constancia, porque si mi nombre suena, suena el nombre de Panamá, porque soy 100% panameña”, expresó la peleadora.

Durante el recorrido, estudiantes del Centro Educativo de Llano Ñopo y del Centro Educativo Bilingüe General Sahila Olonibiginya, de las comarcas Ngäbe Buglé y Guna Yala, también coincidieron con la atleta y aprovecharon para tomarse fotografías grupales con ella.