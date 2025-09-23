Muere el extenista croata Nikola Pilic, mentor de Djokovic

La leyenda del tenis croata Nikola Pilic, varias veces campeón de la Copa Davis como capitán y uno de los primeros mentores de Novak Djokovic, falleció a los 87 años, anunció este martes la federación de tenis croata.

"Uno de los mayores jugadores y entrenadores que el tenis croata haya dado" murió el lunes en Opatija, al oeste de Croacia, precisó la instancia en su comunicado.

Pilic comenzó su carrera en 1953 en Split y sólo cuatro años más tarde ya jugaba en el equipo júnior de Yugoslavia.

Ganó el campeonato de Yugoslavia en cinco ocasiones en la modalidad de simples (1962, 1963, 1964, 1966 y 1967) y siete en dobles.

El mayor logro de su carrera fue haber disputado la final de Roland Garros en 1973, que perdió en tres sets frente al rumano Ilie Nastase.

También ganó el US Open en dobles junto al francés Pierre Barthès en 1970.

Tras colgar la raqueta, Pilic fue entrenador de varias estrellas del tenis como Goran Ivanisevic, Michael Stich y Boris Becker.

También tuvo gran influencia en Djokovic, quién le calificó de "padre tenístico".

En 1999, la primera entrenadora de Djokovic, Jelena Gencic, envió al entonces joven Novak a entrenarse a la academia de Pilic, en Múnich, donde el serbio pudo mejorar su juego.

"Nikola Pilic quedará en la memoria como el único capitán que llevó a tres países diferentes a ganar la Copa Davis", destacó la federación croata haciendo referencia a los títulos con Alemania (1988, 1989 y 1993), Croacia (2005) y Serbia (2010).