$!Mucha adrenalina en el Clásico Velocidad

El próximo domingo 19 de abril cuando el reloj marque las 5:05 de la tarde, en el Hipódromo Presidente Remón, diez ejemplares, de los cuales ocho machos importados, un nacional y una fémina se miden en la versión 93 del Clásico Francisco Arias Paredes y Alberto Arias Espinosa, la prueba de velocidad más esperada del año, a disputarse en la sexta carrera de la programación. Todos se encontrarán cara a cara en el poste de los 1,200 metros y el factor salida será clave para esta competencia donde se conocerá quién es el “Comandante de la Velocidad”.

Prueba donde dos ejemplares presentan un alto average en velocidad. Estamos hablando de Adage y De Chambeau, cajón 1 y el otro cajón 9, respectivamente.

Esto significa que el de afuera tiene mayor probabilidad de salir a la punta en los primeros tramos de la carrera. Mientras en un segundo pelotón podrían ubicarse ejemplares de la talla de Steel Curtain, First Front, Togo, Tizzy Indy y la yegua Signature Dame. No muy lejos se mantendrán Dandy Del Peligro, Roaring Justice y Tuto Babe, analizando y esperando una oportunidad para colarse. Si no tienen contratiempos los ejemplares, Adage, First Front y Steel Curtain deberían controlar en los metros finales esta prueba de velocidad, que fue dominada por De Chambeau hasta entrar en lo derecho.

Como referencia la fémina, Signature Dame es la única que repite en esta competencia, ya que el año pasado compitió y llegó en la sexta posición. Cabe informarle que este clásico fue ganado en el 2025 por Spectacular Winner.

La posición de largada para esta competencia es la siguiente: Adage #1 Yonis Lasso, Signature Dame #2 Said Sánchez, Togo #3 Michael Castillo, Dandy del Peligro #4 Ángel Rivas, Roaring Justice #5 Luis Arango, Steel Curtain #6 Jimmy Carrión, Tizzy Indy #7 Jilver Chamafi, Tuto Babe #8 Ariosto Delgado, De Chambeau #9 Lorenzo Lezcano y First Front #10 Abdiel Jaén.