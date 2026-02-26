MotoGP tendrá 22 citas en 2026, sin Argentina y con la vuelta de Brasil

El Mundial de MotoGP de 2026, que comienza este fin de semana en Tailandia, contará con 22 carreras, cuatro de ellas en España, y con la salida del programa de Argentina pero el regreso de Brasil.

La temporada arrancará este viernes con el Gran Premio de Tailandia y terminará con el Gran Premio de Valencia (España), del 20 al 22 de noviembre.

El Gran Premio de Argentina desaparece del calendario de la MotoGP, pero se reemplaza por el de Brasil (20-22 de marzo) en el circuito Ayrton Senna de Goiânia, que ya acogió el Mundial de motociclismo de 1987 a 1989.

- Calendario del Mundial de motociclismo de velocidad (MotoGP) de 2026:

1. Tailandia, Buriram - Del 27 de febrero al 1 de marzo

2. Brasil, Goiânia - Del 20 al 22 de marzo

3. Américas, Austin (Estados Unidos)- Del 27 al 29 de marzo

4. Catar, Losail - Del 10 al 12 de abril

5. España, Jerez - Del 24 al 26 de abril

6. Francia, Le Mans - Del 8 al 10 de mayo

7. Cataluña, Montmeló - Del 15 al 17 de mayo

8. Italia, Mugello - Del 29 al 31 de mayo

9. Hungría, Balatón - Del 5 al 7 de junio

10. República Checa, Brno - Del 19 al 21 de junio

11. Países Bajos, Assen - Del 26 al 28 de junio

12. Alemania, Sachsenring - Del 10 al 12 de julio

13. Gran Bretaña, Silverstone - Del 7 al 9 de agosto

14. Aragón, Motorland - Del 28 al 30 de agosto

15. San Marino, Misano (Italia) - Del 11 al 13 de septiembre

16. Austria, Spielberg - Del 18 al 20 de septiembre

17. Japón, Motegi - Del 2 al 4 de octubre

18. Indonesia, Mandalika - Del 9 al 11 de octubre

19. Australia, Phillip Island - Del 23 al 25 de octubre

20. Malasia, Sepang - Del 30 de octubre al 1 de noviembre

21. Portugal, Algarve - Del 13 al 15 de noviembre

22. Valencia, España - Del 20 al 22 de noviembre