Moïse Kouamé, la sensación del tenis francés, pierde en su primer partido ATP

El prodigio del tenis francés Moïse Kouamé, de 16 años, cayó en su primer partido en el circuito profesional, derrotado este miércoles por el estadounidense Alexandar Kovacevic (83º del mundo) por 6-7 (5/7), 6-2 y 6-2, en la primera ronda del ATP 250 de Montpellier.

Tras llevarse el primer set en el tie-break, el 552º del mundo, el jugador más joven dentro del Top 1000, no logró confirmar su victoria parcial en las dos mangas siguientes, perdiendo eficacia con el saque y cometiendo demasiados errores no forzados.

Vencedor de tres torneos en el circuito ITF, el tercer nivel del tenis profesional, Kouamé no había perdido ninguno de sus doce partidos disputados en 2026 antes de enfrentarse a Kovacevic.

Tras superar la fase previa en Montpellier, Kouamé se convirtió esta semana en el sexto tenista más joven en clasificarse para un cuadro final de un torneo ATP en el siglo XXI, con 16 años y 10 meses.

El récord lo sigue teniendo otro francés, Richard Gasquet, que jugó el cuadro principal de Montecarlo en 2002 con solo 15 años y 9 meses.

Curiosamente, Gasquet es el entrenador de Kouamé.

Cediendo solo cuatro puntos con su servicio en la primera manga, aunque sin generarse oportunidades de rotura frente a un rival también buen sacador, Kouamé se llevó el primer set en el tie-break.

Pero Kovacevic reaccionó después, quebrando 1-1 y luego 4-2 tras haber tenido tres primeras oportunidades ya en el juego inicial, para llevarse con facilidad la segunda manga.

Quebrado de entrada en el último set, Kouamé no logró invertir la tendencia, perdiendo de nuevo su servicio en dos ocasiones, pese a varios puntos espectaculares ganados en el juego final.