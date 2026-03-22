Minnesota remonta ante Celtics y Jokic sigue a ritmo de triple doble

Sin su estrella Anthony Edwards, los Minnesota Timberwolves se llevaron este domingo un triunfo de la cancha de los Boston Celtics por 102-92 mientras el serbio Nikola Jokic (Nuggets) siguió acercándose al récord de triple dobles en la NBA.

A continuación las principales escenas de una jornada de cinco partidos de la liga de básquet norteamericana.

- Racha rota -

Los Celtics, segundos de la Conferencia Este, se despidieron frente a su público de una racha de cuatro victorias seguidas cayendo ante Minnesota, un equipo que no ganaba en Boston desde 2005.

El equipo de Jaylen Brown (29 puntos) y Jayson Tatum (16) dominaba a los Timberwolves por 15 puntos al inicio del segundo cuarto pero los visitantes no tiraron la toalla ni siquiera con la baja de Edwards, que lleva una semana parado por una inflamación en la rodilla derecha.

Un parcial de 16-0 de los Wolves en la recta final del juego silenció a los 19.156 aficionados del TD Garden, que habían visto a su equipo ganar a Minnesota 18 veces seguidas.

El base suplente Bones Hyland lideró a Minnesota desde el banquillo con 23 puntos, mientras el alero Jaden McDaniels aportó 19 y Ayo Dosunmu, reclutado recientemente de los Chicago Bulls, otros 17.

Minnesota mejoró su registro hasta las 44 victorias y 28 derrotas y se mantiene en el sexto puesto del Oeste.

- Denver recupera a Watson -

También en el Oeste, los Denver Nuggets se impusieron 128-112 a los Portland Trail Blazers con 22 puntos, 14 rebotes y 14 asistencias de Nikola Jokic.

El pívot serbio completó así el triple doble 192 de su excepcional carrera en la NBA, en la que ha conquistado un anillo de campeón y tres premios MVP (Jugador Más Valioso).

Jokic, de 31 años, sigue acercándose al récord de 209 triple dobles que posee Russell Westbrook, su ex compañero en Denver y actual jugador de los Sacramento Kings.

Con otros 22 puntos de Jamal Murray, los Nuggets mejoraron su balance a 44-28 para conservar el quinto puesto del Oeste.

El triunfo le sirvió a Denver también de ensayo para los playoffs, ya que de forma inusual pudo presentar su quinteto titular al completo, que completan Cam Johnson, Aaron Gordon y Christian Braun, y celebró el regreso de Peyton Watson para apoyar desde el banco.

"Sabemos que tenemos un buen equipo y que ha pasado un tiempo desde que lo hemos tenido al completo", afirmó Watson, que estaba parado desde inicios de febrero. "Creo que, cuando estamos sanos, nadie puede vencernos".

- Triunfos locales en NY y Phoenix -

En otros escenarios, los New York Knicks lograron un cómodo triunfo 145-113 ante los Washington Wizards con 26 puntos y 16 rebotes de Karl-Anthony Towns.

Con un sexto triunfo seguido, la franquicia neoyorquina se colocó a sólo una victoria de arrebatarle el segundo lugar del Este a los Celtics.

Los Phoenix Suns, de su lado, superaron en el cierre de la jornada a los Toronto Raptors por 120-98 con 25 puntos de su líder, Devin Booker, y otros 20 de Jalen Green.