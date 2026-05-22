Michael Carrick es nombrado entrenador permanente del Manchester United (club)

Tras lograr el objetivo de clasificar al club para la próxima Liga de Campeones, Michael Carrick seguirá al mando del Manchester United la próxima temporada, anunció este viernes la entidad.

"Nos complace anunciar que Michael Carrick continuará como nuestro entrenador, tras haber firmado un nuevo contrato", informó el United en un comunicado.

Carrick, exjugador del United de 44 años, asumió el cargo de forma interina después de que Ruben Amorim fuera despedido en enero y llevó al United a clasificarse para la Liga de Campeones con una impresionante racha de resultados.

"Desde el momento en que llegué aquí hace 20 años, sentí la magia del Manchester United. Asumir la responsabilidad de dirigir nuestro club de fútbol especial me llena de un enorme orgullo", dijo Carrick citado en el comunicado.

"A lo largo de los últimos cinco meses, este grupo de jugadores ha demostrado que puede alcanzar los niveles de resiliencia, unión y determinación que exigimos aquí".

"Ahora es momento de avanzar juntos de nuevo, con ambición y un claro sentido de propósito. El Manchester United y nuestros increíbles aficionados merecen volver a competir por los mayores títulos", añadió.