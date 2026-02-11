"Mi objetivo es el oro", avisa el snowboarder español Lucas Eguibar

El español Lucas Eguibar afronta sus cuartos Juegos Olímpicos de Invierno como uno de los principales aspirantes a medalla en la prueba de snowboard cross masculino de Milán-Cortina, el jueves en Livigno.

Después de su último entrenamiento en el snowpark, el campeón mundial de 2021 atiende este miércoles a la AFP y asegura que apunta directamente a la medalla de oro y que se siente físicamente en mejores condiciones que en sus últimas experiencias olímpicas, por lo que llega especialmente ilusionado.

Pregunta: Llegas a tus cuartos Juegos Olímpicos, ¿las sensaciones antes de competir son muy distintas?

Respuesta: "Respecto a los anteriores, son unos Juegos totalmente diferentes porque otras veces llegué muy lesionado en la espalda, antes casi no había podido hacer nada y tenía muchos dolores. El objetivo que tenía en anteriores Juegos era totalmente diferente por lo tanto al que tengo ahora. Así que si hago una comparación con los otros Juegos que he disputado, puedo decir que me siento mucho mejor".

P: ¿Firmarías acabar con una medalla o solo piensas en el título?

R: "Mi objetivo es el oro. Obviamente, luego nos quedaríamos muy contentos con otra medalla, sea cual sea, pero como siempre digo hay que ir a por todo. Entrenamos para ser el ganador y hemos venido aquí con el mismo objetivo, de esa idea no vamos a bajarnos".

P: Tienes ya dos diplomas olímpicos (2014 y 2022), con séptimos puestos, ¿los sentiste en su día como un triunfo o como una decepción por no haber llegado al podio?

R: "En el primero, en Sochi en 2014, yo tenía 20 añitos recién cumplidos. En su día me supo muy bien acabar séptimo, pero creo que en aquella carrera podía haber hecho mucho más, tuve mala suerte en las semifinales y me caí, si no yo creo que podía haber logrado la medalla. Luego Pyeongchang (2018, eliminado en octavos) fue totalmente un desastre y en Beijing (Pekín, en 2022) el diploma creo que ya era un objetivo cumplido porque estaba fatal de la espalda, ese año apenas pudo hacer nada. Fui a aquellos Juegos Olímpicos casi sin entrenar y en esas condiciones me fui con un diploma de allí".

- Montaña rusa emocional -

P: En este ciclo olímpico también las lesiones te han castigado, incluso el pasado mes tuviste un problema en un tobillo, ¿cómo estás físicamente a un día de competir?

R: "Llego bien, sobre todo si hacemos una comparación de cómo he estado y cómo estoy ahora. Así que estoy muy, muy contento, después de todo lo que he pasado en estos últimos cuatro años, que han sido como una montaña rusa mentalmente para mí. Tengo que admitir que en varios momentos incluso no me veía llegando hasta aquí, así que estar aquí ya es un logro y más de la forma en la que estamos. Siempre queremos más y mañana (jueves) saldremos a por todas. Lo del tobillo del pasado mes ya se ha ido mejorando. Los primeros días de entrenamiento sí que me dolía, pero ahora está bastante mejor".

P: Los entrenamientos aquí están siendo con sol, pero la previsión para el jueves, día de vuestra prueba, es de nieve en Livigno, ¿eso te perjudica o te beneficia?

R: "A mí me gusta cuando la nieve ya está dura, no cuando acaba de caer, así la velocidad es alta. Pero bueno, también he tenido buenos resultados en condiciones totalmente diferentes, así que sea lo que tenga que ser, me tendré que adaptar para ir lo más rápido posible".

P: ¿Te sientes presionado por ser señalado como una de las grandes opciones de medalla de España en estos Juegos Olímpicos?

R: "No, nada presionado por eso. Yo soy el que más quiere esa medalla, llevo trabajando muchísimo tiempo para esto y más presión de la que me pongo yo a mí mismo no me va a poner nadie".

P: ¿Sientes que es tu despedida olímpica o te ves compitiendo con 36 años en los Juegos de 2030 en los Alpes franceses?

R: "Me gustaría estar allí, pero estos cuatro años han sido muy duros. Ojalá que pueda llegar a 2030, pero otros cuatro años como los que he tenido creo que no los aguantaría mentalmente".