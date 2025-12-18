México recibirá la Serie del Caribe 2026 de béisbol por crisis Venezuela-EEUU

México será la nueva sede de la Serie del Caribe 2026 de béisbol tras la declinación de algunos equipos a viajar a Venezuela, anfitrión inicial, en medio de la crisis por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, anunciaron este jueves los organizadores.

Estaba previsto que Caracas albergara la cita del béisbol caribeño el próximo año, pero la competición se jugará de nuevo en México, que albergó la cita de 2025 en la que se coronó a los dominicanos Leones del Escogido en Mexicali, estado de Baja California.

"La Confederación de Béisbol Profesional del Caribe informa que la ciudad de Zapopan, Jalisco, ha sido designada oficialmente como sede de la Serie del Caribe 2026, evento que se celebrará del 1 al 7 de febrero", indicó la CBPC en una nota de prensa.

La determinación se tomó luego de que el lunes Puerto Rico, República Dominicana y México declinaron su participación en la Serie del Caribe en Venezuela, que organizó la cita por última vez en 2023, al argumentar "situaciones externas ajenas a su control".

La organización del certamen anual de la pelota caliente en Venezuela coincidió con el despliegue desde agosto de militares estadounidenses en el Caribe, que Washington justifica en la lucha antinarcóticos.

El gobierno de Nicolás Maduro, por su parte, denuncia que las maniobras militares de Estados Unidos buscan un "cambio de régimen" en Caracas para apropiarse de las reservas petroleras.

Las condiciones logísticas empeoraron además cuando las aerolíneas extranjeras suspendieron sus operaciones en Venezuela, en respuesta a una alerta de la autoridad aeronáutica estadounidense emitida en noviembre a raíz de un incremento de la actividad militar en el Caribe.

De momento solo vuelan compañías aéreas de bandera venezolana.