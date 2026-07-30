Mexico ratifica su liderazgo en una jornada con nuevos récords en los CentroCaribes 2026

México sigue dominante en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 y ratificó su poderío en tiro con arco, remo y natación, tres disciplinas que le entregaron 22 medallas de oro este miércoles.

La delegación azteca ya suma 65 preseas doradas y 153 en total. Segunda se encuentra Colombia, con 35 oros.

Este miércoles cerró la competencia de tiro con arco con cinco oros, liderada por la medallista olímpica Alejandra Valencia, que conquistó tres títulos, entre ellos el de equipos mixtos junto a Matías Grande.

"Veníamos a ganar el oro y se logró", dijo Valencia a la AFP.

"La verdad estoy feliz porque repetí lo de El Salvador hace tres años y me deja con buen sabor de boca", agregó la arquera de 31 años.

México también dominó el remo, donde concluyó con nueve títulos, entre ellos los de los equipos masculinos y femeninos en cuatro sin timonel.

En natación alcanzó ocho títulos, con actuaciones destacadas de Paulo Strehlke, Andrés Puente, Byanca Rodríguez y Celia Pulido.

- La natación sigue rompiendo récords -

La piscina volvió a ser escenario de récords de los Juegos.

El guatemalteco Erick Gordillo ganó los 400 metros combinados con un tiempo de 4:17.68 minutos, para los 4:19.98 establecidos por el mexicano Ricardo Vargas en Barranquilla 2018.

Me siento muy contento, muy agradecido con Dios y con todas las personas que me han apoyadoW, afirmó Gordillo.

El trinitense Nikoli Blackman prolongó su gran momento al conquistar dos nuevos oros: en los 100m libres y en los relevos 4x100m libres, junto a Liam Carrington, Zerek Wilson y Dylan Carretero. El cuarteto antillano estableció un récord de 3:16.91, batiendo los 3:18.60 fijados por México en Barranquilla 2018.

"Es un sentimiento surrealista. Vine buscando mis mejores tiempos y eso es lo que estoy haciendo", dijo Blackman.

Guyana celebró su segunda medalla de oro gracias a Raekwon Noel, vencedor en los 200m mariposa con un récord de 1:56.82, que mejoró la marca de 1:57.03 del colombiano Jonathan Gómez en Barranquilla 2018.

"Me sentí genial. Estoy tratando de concentrarme en los pequeños detalles para el futuro", comentó Noel.

- Pases para los Panamericanos de Lima 2027 -

La jornada también entregó plazas para los Juegos Panamericanos de Lima 2027 en ciclismo y el tiro deportivo.

El mexicano Jorge Orozco ganó el trap masculino al superar en la final al guatemalteco Jean Pierre Brol y aseguró su clasificación.

"Doce años buscando este oro. Fue una competencia bastante complicada, pero cumpliendo", dijo Orozco.

Su compatriota Alejandra Ramírez conquistó el trap femenino y también aseguró su boleto a Lima 2027.

Otro mexicano, el ciclista Ricardo Peña, obtuvo la clasificación a los Panamericanos del año próximo al imponerse en el omnium con 140 puntos, mientras que la colombiana Stefany Cuadrado selló su pase al ganar la velocidad femenina.

-- Medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026 tras las finales disputadas este miércoles:

Oro Plata Bronce Total

México 65 51 37 153

Colombia 36 37 24 97

Cuba 16 18 21 55

Venezuela 12 21 41 74

República Dominicana 10 12 35 57

Guatemala 8 11 14 33

Puerto Rico 8 9 16 33

Costa Rica 4 2 9 15

El Salvador 4 2 8 14

Trinidad y Tobago 3 0 5 8

Panamá 2 4 2 8

Guyana 2 0 1 3

Haití 1 1 1 3

Guadalupe 1 0 2 3

Honduras 0 2 3 5

Barbados 0 2 0 2

Jamaica 0 0 2 2

Nicaragua 0 0 2 2