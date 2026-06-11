Mexicano Julián Quiñones anota el primer gol del Mundial 2026

El mexicano Julián Quiñones anotó el primer gol del Mundial 2026, 9 minutos después de que sonara el pitazo inicial en el partido inaugural ante Sudáfrica, este jueves en el estadio Azteca de Ciudad de México.

El tanto llegó con un pase de Erik Lira a Quiñones, que disparó desde la línea frontal del área y se le escapa entre las piernas al portero Ronwen Williams.

Quiñones viene de ser campeón goleador en Arabia Saudita.

Los más de 80.000 espectadores del estadio Azteca gritaron y lanzaron cerveza al aire en conmemoración, constataron periodistas de la AFP.

México ha disputado en total siete partidos inaugurales en Copas del Mundo y nunca ha podido ganar.

Su balance es de cinco derrotas y dos empates.

“Hay que romper la estadística”, dijo el seleccionador Javier Aguirre el jueves en conferencia de prensa previa al partido.

“No tenía el dato, se lo voy a compartir a los jugadores, va a ser otro aliciente”.