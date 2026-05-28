Messi liderará a una Argentina que irá sin Mastantuono al Mundial

Lionel Messi encabeza la nómina de Argentina para el Mundial de Norteamérica 2026, según la lista de 26 convocados revelada este jueves por el seleccionador Lionel Scaloni en la que sobresale la ausencia del jugador del Real Madrid Franco Mastantuono.

El astro del Inter Miami podrá romper el récord de jugador con más participaciones en una Copa del Mundo, con seis, una cifra que también pueden igualar el atacante portugués Cristiano Ronaldo y el portero mexicano Guillermo Ochoa.

Messi, que cumplirá 39 años en el meridiano del torneo, encendió las alarmas de la Albiceleste al lesionarse el domingo en el último partido del Inter Miami antes del parón de la MLS con miras a la máxima cita del fútbol, que se jugará desde el 11 de junio.

El club de Florida informó el lunes que el Diez sufría una “fatiga muscular” en la pierna izquierda y que su regreso a la actividad deportiva estaba sujeto a su evolución.

Scaloni, sin embargo, calmó las aguas en una entrevista con el canal DSports publicada el martes, al asegurar que las noticias sobre la situación de su capitán no eran “tan malas”.

Con Messi en la lista para comandar al plantel que defenderá el título mundial, el seleccionador sorprendió al dejar al margen a Mastantuono, de 18 años, considerado una de las mayores promesas del balompié argentino.

- La base y lo nuevo -

Argentina, en cambio, contará con el central Cristian Romero, quien sufrió una lesión de rodilla en abril que puso en seria duda su presencia en el certamen que se jugará en Estados Unidos, Canadá y México.

El Cuti, indiscutible en la zaga de los campeones mundiales, se lastimó en un juego del Tottenham en la Premier League y su técnico, Roberto de Zerbi, aseguró entonces que se perdería el resto de la temporada.

Más allá de la ausencia de Mastantuono y la presencia de Romero, la lista no presenta grandes sorpresas: conserva a 17 de los 26 jugadores campeones en Catar y suma a algunos jóvenes que venían siendo convocados, como Nicolás Paz y Valentín Barco, ambos con 21 años.

Uno de los nombres que llama la atención es el del delantero del Palmeiras José Manuel “Flaco” López, que se sumó recientemente al ciclo de Scaloni.

También en el ataque destacan como novedad respecto a 2022 las presencias de Giuliano Simeone y Nicolás González, del Atlético de Madrid.

Además de Mastantuono, resuenan las ausencias de jugadores como Emiliano Buendía, de gran presente en el Aston Villa, o la figura de Roma y campeón en 2022, Paulo Dybala.

La Albiceleste, ubicada en el Grupo J, comenzará la defensa del título ante Argelia el 16 de junio en Kansas City. La zona la completan Austria y Jordania.

- Lista de 26 convocados:

Arqueros: Emiliano “Dibu” Martínez (Aston Villa, ENG), Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella, FRA), Juan Musso (Atlético de Madrid, ESP).

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, ESP), Lisandro Martínez (Manchester United, ENG), Nicolás Otamendi (SL Benfica, POR), Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella, FRA), Cristian Romero (Tottenhman Hotspur, ENG), Facundo Medina (Olympique de Marsella, FRA), Nicolás Tagliafico (Lyon, FRA).

Mediocampistas: Leandro Paredes (Boca Juniors), Rodrigo de Paul (Inter de Miami, MLS), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, GER), Enzo Fernández (Chelsea, ENG), Alexis MacAllister (Liverpool, ENG), Giovani Lo Celso (Real Betis, ESP), Valentín Barco (Estrasburgo).

Delanteros: Lionel Messi (Inter Miami, MLS), Nicolás Paz (Como, ITA), Thiago Almada, Nicolás González, Julián Álvarez, Giuliano Simeone (Atlético de Madrid, ESP), Lautaro Martínez (Inter de Milán, ITA), José Manuel López (Palmeiras, BRA).