Mertens y Zhang ganan el título en dobles femenino del Abierto de Australia

La belga Elise Mertens y la china Zhang Shuai lograron el sábado en Melbourne su primer título juntas de un torneo de dobles femenino de Grand Slam, al ganar el Abierto de Australia.

Las cuartas preclasificadas vencieron en la final disputada en la Rod Laver Arena del Melbourne Park a la pareja formada por la kazaja Anna Danilina y la serbia Aleksandra Krunic por 7-6 (7/4), 6-4.

Actualmente en el sexto puesto, Mertens recuperará con esta victoria el primer lugar del ránking femenino de dobles.

El de este sábado fue el tercer título de dobles femenino del Abierto de Australia para Mertens, que anteriormente lo había ganado en 2021 junto a la bielorrusa Aryna Sabalenka y en 2024 en pareja con la taiwanesa Hsieh Su-wei.

Zhang también había ganado este título en el pasado, en 2019 en dupla con la australiana Samantha Stosur.