Mérida sustituye a Davidovich en el equipo español de Copa Davis

El tenista Daniel Mérida sustituirá a Alejandro Davidovich en el equipo español de Copa Davis, anunció este lunes la Federación Española de Tenis.

Davidovich, número 16 del mundo, decidió retirarse por problemas físicos.

"Como muchos sabéis, esta temporada no ha sido fácil a nivel físico y las lesiones me han obligado a parar en varios momentos", escribió Davidovich en la red X.

"Mi cuerpo todavía necesita más tiempo antes de volver a competir", añadió.

Mérida, de 22 años, ocupa el puesto 42 del ránking mundial y se incorpora a un equipo liderado por Carlos Alcaraz y Rafael Jódar.

La fase final de la Copa Davis se disputará en la ciudad italiana de Bolonia, del 24 al 29 de noviembre.

Subcampeona del pasado año, España debutará en cuartos de final contra Austria, antes de un posible cruce en semifinales contra Gran Bretaña o Alemania.