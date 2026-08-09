Mérida se suma a Jódar: España mete a sus promesas en cuartos de Montreal

El español Daniel Mérida dio otro golpe en Montreal este domingo al imponerse 6-3 y 6-1 al neerlandés Tallon Griekspoor y avanzar por primera vez a los cuartos de final de un Masters 1000, donde se une a su compatriota Rafael Jódar entre los ocho mejores del Abierto canadiense.

Mérida, de 21 años, llegó a Canadá sin demasiado ruido y con un registro negativo de 0-1 sobre pista dura esta temporada, pero cambió por completo esa estadística con cuatro victorias consecutivas en Montreal y se convirtió en una de las revelaciones del torneo.

El madrileño, que conquistó su primer título ATP hace tres semanas en Umag (Croacia), confirmó su crecimiento al superar por primera vez los octavos de final de un Masters 1000 y ahora buscará prolongar una semana que puede marcar un salto importante en su carrera profesional dentro del circuito, donde marcha en la posición 63.

"Estoy muy contento de haber llegado a mis primeros cuartos de final en un ATP Masters 1000 y motivado para seguir dando el 100% en la siguiente ronda", afirmó el español tras vencer a Griekspoor en el primer partido de la jornada.

El próximo desafío de Mérida será ante el ganador del duelo entre el argentino Thiago Tirante y el estadounidense Learner Tien.

"Llegaba aquí sin ninguna victoria en pista rápida, pero sabía que tenía el nivel para competir contra este tipo de jugadores en estos escenarios", explicó Mérida, quien además de tenista se formó profesionalmente como periodista.

Mérida se unió a otra sensación española en Montreal, Rafael Jódar, de 19 años, para colocar a las dos promesas del país en los cuartos de final del torneo canadiense.

Será la sexta vez en la historia que España tenga dos representantes entre los ocho mejores.