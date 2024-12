‘Me reta y me encanta’

Natalia Gutiérrez practica la gimnasia desde los 9 años de edad, pero cuando conoció su modalidad de aeróbica, a los 15, quedó flechada. La pasión por esta disciplina, donde los movimientos complejos, continuos, coreográficos, y de alta intensidad con música, la fortalecen.

Ahora, con 17 años, y tras participar en los I Juegos Bolivarianos del Bicentenario 2024, en Ayacucho, Perú, a inicios de este mes de diciembre, la atleta considera que ha aprendido mucho y espera progresar para ser un referente en este deporte.

“Este año fue muy retador, porque hubo varias competencias, algunas, como la última [en Ayacucho] competí en una categoría nueva para mí”, dijo.

Gutiérrez es de la categoría Juvenil, pero le tocó competir con las atletas senior, de 18 años o más. Y aunque no quedó entre los primeros lugares de la tabla final indica que “me fue bastante bien y me superé, de distintas maneras, he mejorado mucho y espero seguir avanzando”.

La seleccionada nacional señaló que “antes practicaba gimnasia artística, pero con la pandemia de Covid-19, cuando los gimnasios cerraron por la emergencia sanitaria, se vio como una oportunidad la aeróbica, que no estaba desarrollada en Panamá y además me gusta más, pues me puedo expresar más y tiene más movimientos bailados y me encanta los elementos, es algo muy bonito de realizar”.

La joven se gradúa el próximo año la escuela secundaria, y aunque afirma que es complicado mezclar el deporte y el estudio, “con organización todo se puede”.

Añadió que todavía no piensa en una carrera, pero “ser entrenadora sería algo ‘cool’, igual creo que me inclinaría por la fisioterapia, o algo que tenga que ver con lo deportivo”.