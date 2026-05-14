McIlroy vive un catastrófico debut en el Campeonato de la PGA

El golfista norirlandés Rory McIlroy, flamante bicampeón del Masters de Augusta, tuvo el jueves un arranque de pesadilla en el Campeonato de la PGA, donde el español Jon Rahm y el chileno Joaquín Niemann se colocaron cerca de un inesperado grupo de líderes.

El estadounidense Scottie Scheffler, número uno mundial, iniciaba todavía su primer recorrido en Newtown Square, Pensilvania, cuando McIlroy, el otro gran favorito, abandonaba el campo en completa frustración.

La estrella europea terminó la vuelta en 74 golpes, cuatro sobre par, después de un insólito hundimiento en la recta final.

McIlroy, de 37 años, encadenó bogeys en los últimos cuatro hoyos, una racha insólita en su carrera en los torneos de Grand Slam.

En total cometió seis bogeys, cinco de ellos en los seis hoyos finales, además de dos birdies, en una jornada de graves problemas con su swing.

"Simplemente no estoy pegando lo suficientemente bien desde el tee", lamentó McIlroy. "Ha sido un problema prácticamente todo el año. Fallo a la derecha, luego quiero intentar corregirlo. Y entonces me paso y fallo a la izquierda".

"Es bastante frustrante, sobre todo cuando me enorgullezco de pegar bien desde el tee", remarcó. "Solo necesito tratar de resolverlo. Honestamente pensé que ya lo había hecho".

McIlroy, que en abril se hizo con su segunda chaqueta verde seguida del Masters, no pudo completar sus planes de entrenamiento esta semana en el campo Aronimink debido a una ampolla en un pie.

El número dos mundial tendrá que pelear el viernes para superar el corte en el segundo torneo de Grand Slam del año.

Con decenas de jugadores aún en el campo, McIlroy se situaba a siete golpes del sorprendente cuarteto de líderes formado por el sudafricano Aldrich Potgieter, el australiano Min Woo Lee, el japonés Ryo Hisatsune y el alemán Stephan Jaeger, todos ellos con 67 golpes (-3).

- Rahm y Niemann bajo par -

Otro desastroso inicio fue el del estadounidense Bryson DeChambeau, doble campeón del Abierto de Estados Unidos, con una tarjeta de 76 golpes (+6).

El español Jon Rahm, compañero de DeChambeau en el circuito saudita LIV Golf, salvó a última hora su vuelta con dos chispazos de su talento.

El ex número uno mundial avanzaba también por encima del par hasta que firmó birdies en los últimos dos hoyos, para un resultado final de 69 golpes (-1).

El jugador vasco deleitó además a los aficionados con un espectacular eagle de 92 metros en el segundo hoyo.

"¿Qué puedo decir? Fue un golpe fenomenal", se felicitó Rahm, que aspira a conquistar el único torneo Major que se le resiste al golf español.

Con 69 golpes también finalizó el chileno Joaquín Niemann, sólido a lo largo de las 7.394 yardas (6,8 kilómetros) del campo con dos birdies y un bogey.

El venezolano Jhonattan Vegas, en cambio, tuvo un flojo estreno con 73 golpes (+3).