Mbappé y Haaland se juegan su futuro en el Mundial; único cruce 100% latinoamericano

Francia y Noruega, o lo que es lo mismo, sus estrellas Kylian Mbappé y Erling Haaland, se jugarán este martes su futuro en el Mundial, ante Suecia y Costa de Marfil, en una jornada en la que se disputará la única eliminatoria 100% latinoamericana, entre México y Ecuador.

Tras haber brillado en la primera fase, en la que marcó cuatro goles, los mismos que su compañero Ouemane Dembélé, llega el momento de la verdad para Mbappé y Francia, gran favorita al título mundial para muchos.

Los Bleus demostraron en esa primera parte un poder de fuego casi sin igual en el torneo (10 goles marcados), pero también algunas debilidades defensivas, sobre todo en los laterales, que Suecia tratará de explotar para dar otra campanada.

- Contador a cero -

"Volvemos a poner el contador en cero. Suecia no tendrá nada que perder y puede causarnos problemas. Hay confianza, pero no un exceso de confianza, porque sabemos que la calidad del rival va a subir", advirtió en la víspera Didier Deschamps.

El DT francés volverá al banquillo tras perderse el último duelo contra Noruega por el fallecimiento de su madre, lo que le obligó a volver a su país.

"Estoy bien, estoy aquí. Va bien tener la cabeza ocupada. He retomado mis funciones y todo ha ido bien para la selección francesa en ese tercer partido" contra Noruega (4-1), dijo Deschamps, que abandonará el cargo tras el Mundial.

Los Bleus aspiran a jugar su tercera final consecutiva, el próximo 19 de julio en East Rutherford, en las afueras de Nueva York: la primera la ganaron en 2018 a Croacia (4-2) y la segunda (en Catar en 2022) cayeron en los penales frente a la Argentina de Messi.

Sin la presión de ser una de las favoritas, pero con la aspiración de convertirse en el equipo revelación del torneo, se ha plantado Noruega en dieciseisavos.

- A mantener el "Viking row" -

Ayudados por los 4 goles de Haaland, los nórdicos lograron el pase cómodamente en dos partidos y en el tercero, contra Francia, dieron descanso a todas sus estrellas.

En Dallas se verán las caras con Costa de Marfil, una de las nueve selecciones africanas (de 10 que comenzaron el torneo) que han superado la primera fase, todo un éxito para el fútbol de ese continente.

Los Elefantes, que nunca habían llegado tan lejos, cuentan con un buen equipo y destacadas individualidades, como los delanteros Amad Diallo, del Manchester United, y Nicolas Pépé, del Villarreal.

"No nos ponemos ningún límite, tenemos un gran potencial", lanzó Pépé tras conseguir el pase.

Pero Noruega cuenta con Haaland para que se siga repitiendo el "Viking row" (la remada vikinga que se ha popularizado en Estados Unidos).

El 9 del Manchester City suma 59 goles en 52 partidos con su selección.

El vencedor se enfrentará a Brasil el domingo en East Rutherford.

- 40 años sin ganar una eliminatoria -

En el imponente Estadio Azteca de Ciudad de México tendrá lugar la única eliminatoria de dieciseisavos con dos equipos latinoamericanos.

Mexico, que nunca superó unos cuartos de final, tratará de hacer valer la localía. La afición "como nunca es nuestro gran jugador número 12 (...) nos motiva muchísimo", declaró en la víspera Javier Aguirre.

El Vasco ya fue eliminado al frente de México en las copas del mundo de 2002 por Estados Unidos y 2010 por Argentina.

La última vez que el Tricolor ganó un mata mata fue en el propio Azteca ante Bulgaria en México 1986, con Aguirre en la cancha.

"Tienen una gran fortaleza en este estadio mítico, histórico", dijo el entrenador argentino de Ecuador, Sebastián Beccacece, que definió el encuentro como un "hermoso desafío, una gran responsabilidad".

Los mexicanos conocen bien el peligro de Ecuador, que además llega con la moral por las nubes tras haber logrado la clasificación en el último partido tras derrotar a Alemania.

Tres de los jugadores más destacados de la Tricolor juegan en la liga mexicana: el defensa Jackson Porozo, el mediocampista Pedro Vite y el delantero Enner Valencia.

Los clasificados se unirán a las selecciones que ya están en octavos, Canadá, Brasil, Marruecos y Paraguay, que el lunes dio la primera gran sorpresa del torneo al eliminar en los penales a la tetracampeona Alemania.