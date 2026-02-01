Mbappé salva de la quema al Real Madrid de penal en el descuento ante el Rayo

Un tanto de penal de Mbappé en el tiempo de prolongación dio la victoria al Real Madrid que se impuso 2-1 al Rayo Vallecano este domingo en el Bernabéu, lo que permite al club blanco seguir el ritmo del líder FC Barcelona, que ganó el sábado al Elche (3-1).

Tras la derrota en Lisboa el pasado miércoles en Liga de Campeones, los hinchas madridistas recibieron a sus jugadores al salir a calentar y durante el anuncio de las alineaciones con una sonora pitada, con Vinícius y Jude Bellingham una vez más como protagonistas del descontento de la afición, como ya ocurrió en el duelo ante el Levante hace dos semanas, tras la derrota en la final de la Supercopa frente al Barça y el cese del entonces entrenador Xabi Alonso.

El brasileño Vinícius (15') adelantó a los merengues, ventaja que contrarrestó Jorge Frutos (49') y que Mbappé (90+10') acabó por decantarlo a favor de los merengues en los últimos instantes.

El Real Madrid, que llegaba tras caer ante el Benfica (4-2) en la última fecha de Champions y quedarse fuera de los ocho primeros clasificados en la fase de liguilla, por lo que deberá jugar los playoffs de acceso a octavos, también ante el equipo de José Mourinho.

Con esta victoria, el club madrileño alcanza los 54 puntos en la clasificación de LaLiga, uno menos que el Barça.

- Lesión de Bellingham -

A los diez minutos de partido, Bellingham se marchó lesionado del terreno de juego tras sufrir una dolencia muscular en la parte posterior del muslo, lo que obligó a Álvaro Arbeloa a sustituirlo por Brahim Díaz.

Poco después, Vinicius inauguró el marcador a favor de los blancos después de controlar un balón en el pico izquierdo del área, hacer un par de recortes ante la zaga rayista y clavar el esférico en la escuadra con un derechazo con rosca.

Arda Güler (19') y Brahim (43') perdonaron el 2-0. Los hombres de Íñigo Pérez aparecieron poco a poco, pero sin colmillo en los últimos metros, pero suficiente para que volvieran los pitos al descanso en contra de los locales.

Tras la reanudación, De Frutos igualó el choque. Su compañero Álvaro García cabeceó un balón al segundo palo para dárselo al atacante del Rayo, quien se anticipó a un Aurelien Tchouaméni dormido para poner con la zurda el tanto del empate.

Un paradón de Thibault Courtois (64') a remate de Andrei Ratiu salvó al Real Madrid de un escenario peor.

Cinco minutos más tarde, Kylian Mbappé regateó al portero rayista que salió muy lejos para intentar robar la pelota, pero el disparo con la zurda mientras se caía al suelo a puerta vacía se topó con el larguero.

- Roja directa -

El Real Madrid aumentó la presión ofensiva tras la roja directa al senegalés Pathé Ciss por una fuerte entrada sobre el tobillo de Dani Ceballos.

Las ocasiones madridistas se multiplicaron en el último tramo. Eduardo Camavinga (85') mandó un balón al palo y un remate de Mbappé (86') acabó despejado por la defensa rival.

Pero los blancos no respiraron hasta el tiempo de descuento, en un balón dividido dentro del área rayista, cuando Nobel Mendy golpeó con su pierna en el cuerpo de Brahim al intentar despejar el esférico y derribó al internacional marroquí.

Mbappé anotó desde los once metros para anotar su 22º gol en LaLiga y dar la victoria a su equipo.

"Veníamos de una derrota dura, uno nunca desea perder en la Champions, es la competición que muchos deseamos ganar. Debíamos cambiar esa imagen y hoy teníamos la primera revancha para cambiar lo que hicimos", afirmó Fede Valverde a Movistar+.