Mbappé, Messi, Neymar y las estrellas de los cuartos de fianal del Mundial de Catar

¿Qué gran estrella dejará su huella en la historia de la Copa del Mundo? Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Harry Kane y Kylian Mbappé siguen todavía en la lucha por el Mundial.

Messi, paso a paso

“Un paso más hacia el objetivo”, declaró Lionel Messi después de la victoria contra Australia (2-1). Se enfrentará ahora a Países Bajos antes de una eventual semifinal contra Brasil y de poder tener la oportunidad de borrar la final perdida contra Alemania en 2014 (1-0 en la prórroga). En una selección en la que ningún jugador se acerca a su nivel, Messi sueña con llevar a su equipo a la victoria para, por fin, igualar a Diego Maradona. A sus 35 años, la ‘Pulga’ se encuentra muy probablemente ante su última oportunidad para convertirse en campeón del mundo. Después de cuatro ediciones sin anotar en fase de eliminación directa, logró por fin borrar esa estadística, incomprensible para uno de los mejores jugadores de la historia. ¿Una señal?

El tobillo de Neymar

El N.10 brasileño tiene una misión. Si su tobillo le deja tranquilo, Neymar sueña con regalar a su país y al ‘Rey’ Pelé, hospitalizado, la sexta estrella que la ‘Seleçao’ quiere bordar en su camiseta amarilla. Recuperado de la lesión que le hizo perderse dos partidos ‘Ney’ anotó su primer gol con uno de sus penales imparables contra Corea del Sur (4-1) en octavos de final. Está ahora a tan solo uno del récord de Pelé como ‘auriverde’: 76 goles anotados por los 77 que logró la leyenda. Neymar dijo todo lo que Brasil quería escuchar: “Estoy muy contento de volver al campo y de haber jugado bien” y “no he sentido ningún dolor en el tobillo”.

Mbappé, con los pies ligeros

Como Aquiles “el de los pies ligeros” de Homero, Kylian Mbappé sueña con vivir su propia epopeya, ganar a los 23 años su segunda Copa del Mundo, como ‘O Rei’ antes que él, si bien Pelé no disputó demasiados partidos en 1962 por lesión. El máximo goleador del Mundial-2022 (5 dianas) está en plena forma, con una velocidad punta digna de los 4x4 que atraviesan las autovías de cinco carriles de Doha. “He construido mi temporada sobre esta competición, física y mentalmente”, anunció. “Pero estamos todavía lejos del objetivo que nos hemos fijado y que yo me he fijado”.

Ronaldo, fuera de su pedestal

Había más fotógrafos apuntando sus cámaras hacia el banquillo de Portugal durante los himnos que hacia el equipo titular que pasó por encima de Suiza (6-1). ¿El motivo? La suplencia de Cristiano Ronaldo. Campeón de Europa en 2016, cuando tan solo disputó media hora de la final contra Francia (1-0 en la prórroga) por lesión, ¿podría ahora convertirse en campeón del mundo desde el banquillo? Después de su sonado divorcio con el Manchester United, Ronaldo fue llamado al orden por su seleccionador, Fernando Santos, a quien “no le gustó” la actitud de CR7 al ser sustituido contra Corea del Sur (derrota 2-1). El cinco veces Balón de Oro, que todavía no ha marcado en fase de eliminación directa de la Copa del Mundo, puede todavía abandonar la escena mundial por la puerta más grande que existe.

Kane, la bota de oro

Nadie ha logrado terminar en dos ocasiones consecutivas como máximo goleador de la Copa del Mundo en casi un siglo. Harry Kane (6 goles en 2018), continúa a la carrera. El capitán de Inglaterra ha encontrado por fin el camino al fondo de la red. “Estoy contento de haber abierto mi contador pero también de haber ayudado al equipo”, festejó Kane después de la victoria contra Senegal (3-0). Incluso sin marcar, su inicio del Mundial fue un éxito, con tres asistencias en la fase de grupos. Ahora sueña con igualar el recorrido de Paolo Rossi, que no anotó ningún gol durante los cuatro primeros partidos de 1982 antes de anotar un hat-trick contra Brasil (3-2), un doblete en semifinales contra Polonia (victoria 2-0) y un gol en la final contra Alemania Occidental (3-1), consiguiendo la bota de oro para sus pies y la Copa del Mundo para Italia.