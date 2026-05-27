Mazzulla, de los Celtics, elegido el mejor entrenador de la NBA

El entrenador de los Boston Celtics, Joe Mazzulla, fue elegido mejor entrenador de la temporada 2025-2026 de la NBA, informó este martes la liga de baloncesto de Norteamérica.

Mazzulla es el primer técnico de los Celtics en recibir el premio desde Bill Fitch en 1980 y el más joven, con 37 años, desde Phil Johnson en 1975. Sucede a Kenny Atkinson, de los Cleveland Cavaliers.

La votación de un panel de cien miembros de los medios premió al entrenador por la temporada regular de los Celtics, segundos de la Conferencia Este con 56 victorias y 26 derrotas, pese a una plantilla mermada.

Campeón en 2024 y eliminado el año pasado en segunda ronda de los playoffs, Mazzulla tuvo que arreglárselas esta temporada sin su estrella Jayson Tatum.

El alero All-Star se perdió los cinco primeros meses de competición a raíz de una rotura del tendón de Aquiles.

Pero el entrenador tampoco contó con varios pilares del título de 2024 que se marcharon en la pretemporada para aligerar la masa salarial, como Jrue Holiday, Kristaps Porzingis y Luke Kornet.

Mazzulla logró sacar el máximo partido de un grupo compuesto en su mayoría por jugadores poco valorados.

Pero los Celtics hicieron unos playoffs desastrosos y fueron eliminados en primera ronda por los Philadelphia 76ers (4-3).