Max Verstappen (Red Bull) se hace en Malasia con la pole del GP de Baréin de F1

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) saldrá desde la pole position el domingo en el Gran Premio de Baréin, que se disputa excepcionalmente en Malasia, tras lograr el sábado el mejor tiempo en la clasificación.

Se trata de la primera pole de la temporada para Verstappen, que se impuso al británico Lewis Hamilton (Ferrari).

Isack Hadjar (Red Bull) firmó el tercer mejor tiempo pero será el líder del campeonato Kimi Antonelli (Mercedes) quien salga desde la tercera posición, ya que Hadjar tiene una penalización de cinco puestos por haber cambiado piezas de su motor.

Los Red Bull, que atravesaron una primera mitad de temporada muy complicada, han dado un paso hacia delante desde el Gran Premio de Azerbaiyán de la semana pasada, donde la dupla de monoplazas logró terminar en el podio.

Ambos pilotos brillaron viernes y sábado en los ensayos libres del trazado de Sepang, antes de confirmar en la clasificación.

"Es fantástico. Desde hace varios Grandes Premios intentamos lograr la pole position, a veces estuvimos cerca de conseguirlo. Haberlo conseguido tras nuestro inicio de temporada es increíble", se alegró 'Mad Max', sonriente y entusiasta.

"Intentaré ganar mañana", avisó el tetracampeón del mundo, que todavía no ha ganado ninguna carrera en 2026.