Mas refuerza su liderato en La Vuelta con una épica victoria en alto

Enric Mas ganó este domingo la novena etapa de la Vuelta a España, entre Villajoyosa y el Alto de Aitana, reforzando su liderato al frente de la carrera, tras el abandono el sábado de Tadej Pogacar.

El corredor del Movistar se impuso en las duras rampas del Alto de Aitana, tras 187,4 km de carrera, en un duelo a dos con el británico Oscar Onley, que fue segundo, mientras el esloveno Primoz Roglic, entró en tercer lugar, a 12 segundos de los dos primeros.

Mas, que logró su segunda victoria de etapa en una Vuelta a España tras su triunfo en 2018, se mantiene al frente de la general con 1 minuto 18 segundos de ventaja sobre Roglic y 1 minuto 39 segundos sobre el austriaco Felix Gall.

"Ahora entiendo a Tadej (Pogacar), el maillot rojo te da alas", dijo un sonriente Mas, tras su victoria.

"El equipo ha hecho un trabajo de diez, hemos controlado la situación muy bien y me he sentido muy bien al final", añadió.

El español atacó a tres kilómetros de la meta, en el tramo más duro de la subida, sorprendiendo a un grupo de favoritos entre los que se encontraba Roglic, Gall y el ecuatoriano Richard Carapaz.

Gall hizo trabajar este domingo a su equipo Decathlon al inicio del Alto de Aitana, con una pendiente media del 5,8%, pero que alcanzaba el 8% en sus tramos más empinados.

El ritmo impuesto por el Decathlon, vigilado por los hombres del Movistar del líder, acabó por echar abajo la numerosa fuga del día, que llegó a tener más de cinco minutos de ventaja.

- Ataque sin premio de Gall -

Gall lanzó un ataque a siete kilómetros de la meta, pero no logró soltar a Mas ni al grupo de favoritos que saltaron con él.

El español esperó unos kilómetros más para lanzar su propio ataque, que se probaría definitivo.

Sólo Onley fue capaz de seguir a Mas, que se había vestido el maillot rojo de líder la víspera, tras la dura caída de Pogacar, que obligó al esloveno a abandonar la carrera.

Absoluto dominador de la prueba hasta el momento de su percance, la retirada de Pogacar ha puesto un punto más de emoción a la ronda española.

Roglic logró alcanzar a los dos primeros, pero varios cambios de ritmo por parte de Mas acabaron por soltar al esloveno, que busca ser el primero en poder ganar cinco Vueltas a España.

Onley hizo un tímido intento de esprint en el último kilómetro, pero no pudo superar a Mas, que compite por ganar su primera Vuelta, en la que hasta ahora sólo ha logrado hacer tres segundos y un tercer puesto en la ronda española.

"Tenemos que ir día a día", afirmó Mas, que, pese a mostrarse cauto, admitió que este domingo sintió "de las mejores sensaciones de mi carrera".

El lunes tendrá lugar la primera jornada de descanso de La Vuelta tras la que el martes se correrá la 10ª etapa de 184,7 km entre Alcaraz y Elche de la Sierra con tres puertos de tercera categoría.