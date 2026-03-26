Deportes

Más de 26 mil dólares en acumulados

Hoy la cita es el Hipódromo Presidente Remón para remar en busca de ser un feliz ganador

Más de 26 mil dólares en acumulados
OMAR YERAR BATISTA-HPR | Mucha adrenalina se vivirá estos tres días de carreras en el óvalo juandieño.
Más de 26 mil dólares en acumulados
Más de 26 mil dólares en acumulados
26 de marzo de 2026

La jornada hípica de esta tarde en el Hipódromo Presidente Remón, en Juan Díaz, viene con dos jugosos acumulados.

El primer acumulado inicia en la segunda carrera. Serán $20,885.79 en juego del 5 y 6 en una programación que consta de siete nutridas carreras que inician desde las 4:45 de la tarde.

La carrera donde usted más tiene que nutrirse de información para elegir por lo menos dos llaves será la primera válida del 5 y 6 donde se miden caballos de 4 años de edad no ganadores donde El Gran Borola #6 y Tamborito #1 tienen muchas opciones de lograr la victoria.

Ambos vienen de cerrar muy fuerte en su último compromiso el pasado 12 de marzo y no tienen trabajos reportados, solo galopes suaves.

Por otro lado, el acumulado del Pool de 5 que arranca en la tercera carrera tiene un acumulado de $6,114.59.

En esta jugada hay que tener mucho cuidado cuando hay llaves que el argot hípico son consideradas “fijas”, debido a que, si no sale el favorito, el ganador podría voltear el dividendo de esta jugada al finalizar la tarde.

También se reporta una carrera de reclamo en distancia de 5 furlongs(mil metros), un buen punto para sus pools.

Entre tanto, solo se han reportado dos retiros para la jornada de jueves: en la segunda carrera, el #3 Roger Gallet, y en la sexta carrera, el #6 Halitcan L.

  • $!Más de 26 mil dólares en acumulados
  • $!Más de 26 mil dólares en acumulados
Tags:
Panamá
|
Hípica
|
Hipódromo Presidente Remón
|
Panamá
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR