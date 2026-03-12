$!Más de $11 mil en juego en el 5 y 6

Un total de $11,338.57 estará en juego para la programación de hoy en la jugada del 5 y 6 en el Hipódromo Presidente Remón, ubicado en Juan Díaz, Ciudad de Panamá. Será una jornada de jueves con siete carreras, tres en 1,200 metros, tres en mil 100 metros y una en la distancia de 1,000 metros. La programación, con siete carreras, arrancará a partir de las 4:45 de la tarde.

El inicio del 5 y 6, será en la segunda carrera de la programación donde se miden ocho ejemplares de la décima.

La carrera más jugosa de la tarde-noche, es donde se enfrentan ejemplares nacionales no ganadores en 5 ½ furlongs. En esta carrera resaltan dos ejemplares, Tamborito, mandil #1 y El Gran Borola mandil #3, que llegan a esta carrera con los jinetes aprendices Humberto Haldar y Allan Mendoza, respectivamente.

Tamborito, entrenado por Juan Céspedes llega a esta carrera con galopes suaves, mientras El Gran Borola, trabajó 3 postes fácil en pelo (FP) registrando un tiempo de 37,2. Recuerde no hay que descartar al resto de los participantes, cualquier cosa podría suceder.

Dicha carrera es la apertura del “Pool de 5” donde los participantes van en busca de su primera en la pista.

Adicionalmente para esta cartelera por el momento solamente han retirado al ejemplar Disipador en la 5ta. carrera de programación.