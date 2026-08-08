Martín impone su ley en Silverstone con pole, récord y victoria en el esprint

Tras lograr el récord del circuito, sinónimo de pole position, Jorge Martín (Aprilia) confirmó horas mas tarde su estatus de líder del Mundial de MotoGP con la victoria en la carrera esprint del Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone.

El madrileño, campeón del mundo en 2024, llegó al primer Gran Premio tras el parón veraniego como líder, pero el viernes quedó eclipsado por su compañero Marco Bezzecchi.

El italiano, todavía recuperándose de una fractura de clavícula, logró el récord del circuito al rodar en 1:56.280.

Este sábado ese tiempo fue mejorado por el español Raúl Fernández (Aprilia-Trackhouse), quien parecía tener asegurada la pole position.

Pero, en el último instante de la sesión de clasificación, 'Martinator' paró el crono en 1:56.160, 21 milésimas de segundo más rápido que Fernández y anotándose el récord del trazado.

Horas después, el madrileño defendió su pole en la salida de la carrera esprint, y lideró durante las diez vueltas hacia la victoria final.

Por detrás, Fernández se fue al suelo y quedó fuera de los puntos, mientras Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) y Bezzecchi aseguraban el podio y el dominio de Aprilia este fin de semana.

La primera Ducati en cruzar la bandera de cuadros tras las 10 vueltas de la carrera esprint fue la del español Álex Márquez (Ducati-Gresini), en cuarta posición.

- Problemas para Marc Márquez -

Las máquinas de la escudería italiana sufrieron este sábado, especialmente las dos de fábrica: el vigente campeón del mundo Marc Márquez, que partía sexto, cayó hasta la novena posición, claramente en dificultades aunque logró salvar un punto.

Francesco Bagnaia, tras una mala clasificación, cruzó la meta en 17ª posición.

Mejor le fue a su compatriota italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46), quinto, por delante del español Pedro Acosta (KTM).

Joan Mir (Honda) y Franco Morbidelli (Ducati-VR46), séptimo y octavo respectivamente, completaron las posiciones de puntos.

Las hostilidades se relanzan el domingo a las 12h00 GMT con el Gran Premio, en el que Martín podría buscar firmar un fin de semana perfecto.

Tras su título en 2024 como piloto de Ducati-Pramac, el madrileño de 28 años vivió en 2025 una temporada de pesadilla en su estreno con Aprilia, marcada por las continuas lesiones y por un intento abortado de abandonar la escudería.

Este año, beneficiado por una serie de abandonos de Bezzecchi y por la baja por lesión de Márquez durante varias carreras, Martín se hizo con el liderato gracias a su regularidad.

De momento, la victoria el sábado le permite afrontar el Gran Premio del domingo con 17 puntos de ventaja sobre Ogura, su perseguidor en el campeonato de pilotos.

Bezzecchi queda a 27 unidades y Marc Márquez a 29.