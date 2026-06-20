Marruecos madruga a Escocia y queda a tiro de la próxima fase del Mundial

Marruecos quedó este viernes a un paso de los dieciseisavos de final del Mundial 2026: venció 1-0 a Escocia, con un madrugador gol de Ismael Saibari, y tomó el liderato del Grupo C con un ojo puesto en Brasil.

Fue un partido en el que el capitán de los Leones del Atlas, Achraf Hakimi, estuvo bajo los focos tras confirmarse que será juzgado en Francia por una acusación de violación.

Hakimi "estaba bien", dijo el seleccionador marroquí, Mohamed Ouabhi.

"Se le vio concentrado en el vestuario, quería ofrecer una gran actuación y así lo hizo", agregó el técnico. "Lo apoyamos plenamente (...). Es una persona muy importante para mí, para el cuerpo técnico, para los jugadores y para la selección de Marruecos".

Saibari anotó en el minuto dos del encuentro jugado en el Boston Stadium.

El delantero del PSV Eindhoven, cuyo futuro es vinculado en reportes de la prensa europea con el Bayern Munich, disparó a quemarropa después de un gran pase de Brahim Díaz al vacío.

Marruecos suma cuatro puntos, seguida por Escocia con tres y Brasil con uno. Haití no ha inaugurado su cuenta.

Los pentacampeones mundiales juegan este mismo viernes frente a la selección caribeña.

Ya la conexión entre Saibari y Díaz fue decisiva en el estreno del combinado africano, un empate 1-1 contra Brasil, con el primero como anotador y el segundo como asistente.

Escocia, que en su debut había vencido a Haití por 1-0, planteó cambios para protegerse por los costados, en especial por la banda de Hakimi.

Solo pasaron 72 segundos y el plan del técnico Steve Clarke estalló por los aires con el riflazo de Saibari.

Marruecos asumió el dominio, sin poder aumentar el marcador.

Bilal El Khannouss, pasada la media hora, desperdiciaba una ocasión muy clara.

Escocia apretó sobre el descanso, sin incomodar al arquero Yassine Bounou.

Tras la reanudación, un cabezazo de El Khannouss en un corner retomó la tónica: Marruecos mandó, pero sin puntería, y una Escocia superada soltaba chispazos aislados.

El miércoles, en la tercera y última fecha de la llave, Marruecos enfrentará a Haití.

Alineaciones:

Escocia: Angus Gunn - Nathan Patterson (Tony Ralston, 89), Grant Hanley, Jack Hendry, Andy Robertson - John McGinn (Ross Stewart, 89), Ryan Christie (Kenny McLean, 71), Scott McTominay, Lewis Ferguson, Kieran Tierney (Ben Gennon-Doak, 60) - Che Adams (Lyndon Dykes, 71). DT: Steve Clarke.

Marruecos: Yassine Bounou - Achraf Hakimi, Issa Diop, Chadi Riad, Noussair Mazraouni - Ayyoub Bouaddi, Neil El Aynaoui - Brahim Díaz (Ayoube Amaimouni, 84), Azzedine Ounahi (Samir El Mourabet, 90), Bilal El Khannouss (Chemsdine Talbi, 84) - Ismael Saibari (Soufiane Rahimi, 84). DT: Mohamed Ouahbi.