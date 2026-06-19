Marroquí Hakimi, que será juzgado en Francia por violación, titular contra Escocia

Achraf Hakimi, capitán de la selección de Marruecos, arrancará este viernes como titular frente a Escocia en el segundo partido de los Leones del Atlas en el Mundial 2026, el mismo día en que la justicia francesa confirmó que será juzgado por una acusación de violación.

El defensa del Paris Saint-Germain había recurrido a finales de mayo el auto del juez de instrucción que lo remitía a juicio por la violación de una mujer en 2023, una acusación que el jugador siempre ha tachado de "falsa".

Este viernes, sin embargo, el tribunal de apelación de Versalles confirmó el procesamiento al determinar que "existen cargos suficientes" contra la estrella marroquí.

Todavía no se ha comunicado la fecha de inicio del proceso, previsto ante un tribunal penal de la región de París.

Poco después de este anuncio, Hakimi afirmó que lo espera "con impaciencia".

"Por fin podré hablar", escribió el carrilero en redes sociales.

"Opté por callarme durante años. Pensé que mantenerme digno, ser paciente y confiar en la justicia permitiría que se tomaran buenas decisiones", agregó.

Por su parte, la abogada de la denunciante, Rachel-Flore Pardo, celebró una "victoria judicial" que aporta "alivio y esperanza" a su clienta, "después de más de tres años de lucha judicial, tras haber sido calumniada y arrastrada al barro por la defensa".

La joven declaró haber conocido a Hakimi en enero de 2023 a través de Instagram y que, tras ir a su casa, el jugador la besó y le hizo tocamientos sin su consentimiento, antes de violarla. A continuación, habría logrado apartarlo y contactar a una amiga por mensaje, que fue a recogerla, siempre según su denuncia.

Horas después de la decisión judicial, Hakimi arribó con el resto de la escuadra marroquí al estadio de Foxborough, cerca de Boston, para el segundo duelo mundialista frente a Escocia.

El lateral del PSG ya fue titular el sábado pasado en el estreno frente a Brasil, que terminó con empate 1-1.

Semifinalistas del pasado Mundial 2022 en Catar, Hakimi y sus compañeros son segundos del Grupo C, igualados con Brasil (1 punto) y por detrás de Escocia, que venció a Haití por 1-0 en la primera jornada.