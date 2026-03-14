Mariano Rivera y el director de Senafront visitan comunidad de Punta Alegre en Darién

El miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas, Mariano Rivera y el director general del Servicio Nacional de Fronteras, Larry Solís, visitaron la comunidad de Punta Alegre, en la provincia de Darién, como parte del Plan Firmeza y la campaña de integración “Ganando Mentes y Corazones”, informó el Senafront.

De acuerdo a la entidad de seguridad durante el recorrido, Rivera y el comandante Solís compartieron de cerca con los residentes del poblado costero del Pacífico panameño, escuchando sus inquietudes y aspiraciones. Rivera, conocido como el “42”, mantiene un profundo cariño por esta comunidad darienita.

En medio del diálogo con los habitantes, ambos reafirmaron la visión de trabajar para hacer posible el adecuado suministro de agua potable en toda la zona, una necesidad fundamental que impactaría positivamente la calidad de vida de la población, además de impulsar otros proyectos de interés social.

EL ex grandes ligas, Mariano Rivera menciono que “para nosotros es una bendición, son personas que siempre están dispuestas a ayudar; están presentes, caminando con nosotros para poder bendecir a la comunidad”.

Por su parte, el comandante Larry Solís reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo una seguridad ciudadana cercana a la población.

Asimismo destacó que “la presencia constante de los fronterizos, mediante patrullajes y acciones preventivas, busca consolidar la confianza con los ciudadanos y avanzar de manera conjunta hacia un mejor futuro para las comunidades de Darién”.