Marc Márquez logra la pole de MotoGP en el Gran Premio de Hungría

El campeón mundial español Marc Márquez (Ducati) firmó el mejor tiempo de la sesión de clasificación y consiguió la pole position del Gran Premio de Hungría, octava cita de las veintidós del Mundial de MotoGP, este sábado en el circuito de Balaton Park (4,08 km).

Con un crono de un minuto, 36 segundos y 785 milésimas, el piloto catalán se aseguró salir primero en la carrera esprint de este sábado (13h00 GMT) y en la del Gran Premio del domingo.

Márquez consiguió la pole por solo 53 milésimas de segundo respecto a su compatriota Pedro Acosta (KTM), mientras que otro español, Fermín Aldeguer (Ducati-Gresini), fue tercero y cierra una primera línea 100% de su país.

Esta pole llega para Márquez un mes después de su grave caída en Le Mans (Francia), que le llevó a pasar por quirófano para una doble intervención, en el pie y el hombro derechos.

La última manga de la sesión de clasificación, que determina las doce primeras posiciones de la parrilla, estuvo marcada por caídas extrañas, entre ellas de Marc Márquez y del italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).

Los dos pudieron volver a subirse a la moto y continuar. Di Giannantonio fue finalmente cuarto en la sesión.