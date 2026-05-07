Marc Márquez en modo remontada en un circuito de Le Mans donde ya reinó

El español Marc Márquez, que aún no ha logrado ninguna victoria dominical en 2026, necesita sumar puntos este fin de semana en Le Mans para seguir optando a revalidar su título mundial, en un circuito donde ya ganó en tres ocasiones.

Pero las victorias del nueve veces campeón del mundo en la pista francesa comienzan ya a datar, ya que fueron en la pasada década (2014, 2018 y 2019).

Márquez, no obstante, ha sido el último piloto en lograr dos victorias seguidas en Le Mans, donde en los últimos años se han impuesto seis pilotos diferentes: Danilo Petrucci en 2020, Jack Miller en 2021, Enea Bastianini en 2022, Marco Bezzecchi en 2023, Jorge Martín en 2024 y Johann Zarco el año pasado.

Esa victoria de Zarco fue la primera de un piloto galo en la categoría reina del GP de Francia desde la de Pierre Moneret en 1954.

Pero los pobres resultados de Honda en este inicio de temporada y, sobre todo, el dominio de las marcas italianas (Ducati y, sobre todo, Aprilia) no permiten pensar que Zarco o su compañero Fabio Quartararo (Yamaha) vayan a subir a lo más alto del podio.

Tal y como ha empezado el campeonato, el máximo favorito al triunfo es el italiano Marco Bezzechi, líder del Mundial tras ganar las primeras tres carreras, aunque el fin de semana pasado en Jerez tuvo que conformarse con el segundo puesto, por detrás de Márquez, pero no Marc, sino su hermano menor Álex.

- "Recuperar sensaciones" -

Ante sus compatriotas y tras haber ganado la carrera esprint el sábado y partir desde la pole, Marc Márquez se cayó en la primera vuelta, complicándose un poco más el intento por revalidar la corona.

"No estoy pilotando lo suficientemente bien como para luchar por el título, porque si no estás en el podio los domingos, es muy difícil. Pero intentaremos, poco a poco, seguir mejorando y recuperar esas sensaciones", declaró el vigente campeón tras la carrera.

Tras solo cuatro carreras disputadas, Márquez ocupa sólo la quinta plaza en la clasificación del Mundial con 57 puntos, casi la mitad de los que ha sumado Bezzechi (101).

Entre ambos están Jorge Martín (90), Fabio Di Giannantonio (71) y Pedro Acosta (66), el joven piloto de KTM (21 años) que parece poder plantar cara a las dos marcas italianas.

Martín, tras perderse casi toda la temporada pasada por problemas físicos, parece volver al nivel que le llevó a conquistar el campeonato en 2024 y se presenta como el principal rival de su compañero Bezzecchi, gracias a su regularidad.

El circuito de Le Mans, renovado tras el grave accidente sufrido por el español Alberto Puig en 1995, destaca por tener una pista estrecha con varias curvas cerradas que obligan a los pilotos a apurar en las frenadas y a aceleraciones bruscas, lo que puede beneficiar el espectáculo.