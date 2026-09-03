Mantienen posición de transparencia sobre manejo de recursos públicos

Los máximos responsables del Comité Olímpico de Panamá (COP) y el Instituto Panameño de Deportes (Pandeportes) reiteraron su disposición de respaldar cualquier auditoría o solicitud de la Contraloría General de la República, en medio de un proceso de fiscalización que lleva a cabo esta entidad por el uso de fondos públicos vinculados a la organización de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud 2026, celebrados en Panamá en abril pasado.

“Yo veo la autoría como un mecanismo normal. Que se hagan todas las revisiones que se tengan que hacer”, recalcó la presidente del COP, Damaris Young. “Esos fondos se han utilizado en el mejor interés del deporte. Además, ya se estableció una auditoría externa independiente y sus resultados se van a publicar”, afirmó la abogada y exatleta. Agregó que “cuando deje el cargo, quiero estar tranquila”.

Por su parte, Miguel Ordóñez, director general de Pandeportes, señaló que “nosotros venimos lidiando con auditorías desde octubre del año pasado y yo estoy tranquilo”. Añadió que “estas auditorías no deben empañar en lo más mínimo toda la gestión deportiva que venimos haciendo, lo importante son los resultados y hay que sentirnos orgullosos, estamos viviendo un renacimiento del deporte panameño. Hay un nivel de transparencia en la gestión deportiva sin precedentes en este país”.

Los Suramericanos de la Juventud 2026 tenían una partida presupuestaria estatal de $30 millones, monto que está siendo auditado, además de verificaciones a gestiones de cobro tramitadas durante la organización. El COP informó que la Contraloría refrendó el cuarto y último desembolso por la suma de $8.5 millones el pasado 18 de agosto, monto que fue desembolsado a la cuenta del COP el 25 de agosto.