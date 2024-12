Mancini reconoce que se equivocó al cambiar Italia por Arabia Saudita

Roberto Mancini afirmó este domingo que cometió un error cuando en agosto de 2023 renunció al puesto de seleccionador de Italia para serlo de Arabia Saudita.

"Si pudiera dar marcha atrás, no repetiría la decisión de dejar la Nazionale porque entrenar a esa selección es lo más bonito", declaró Mancini, que fue despedido como seleccionador de los sauditas en octubre, a la cadena de televisión pública RAI.

"Quizás no me entendí bien con el presidente de la Federación Italiana [Gabriele Gravina], quizás estábamos simplemente en un momento difícil, quizás todo podría haberse desarrollado de otra forma. Pero no tengo nada contra él", añadió.

Mancini (60 años) fue el técnico que condujo a Italia al título en la Eurocopa en 2021. En agosto de 2023 sorprendió el anuncio de su dimisión, aludiendo a desacuerdos con los dirigentes de la Federación Italiana de Fútbol.

En el momento del anuncio señaló que no estaba en contacto con ningún otro club o Federación, pero unos días después de la dimisión fue nombrado seleccionador de Arabia Saudita.

Su contrato allí debía durar hasta 2027 pero fue rescindido en octubre por los resultados decepcionantes de esa selección. Con Mancini en su banquillo, los 'Halcones Verdes' tuvieron un balance de siete victorias, cinco empates y seis derrotas.

Mancini aseguró que su decisión de ir a Arabia Saudita no se debía al dinero. El contrato le garantizaba un salario anual de 25 millones de dólares.

"Mi carrera habla por sí sola", se defendió sobre esa cuestión.

Su nombre suena recientemente como posible nuevo entrenador de la Roma, que el pasado mes recurrió al veterano Claudio Ranieri (73 años), que estaba retirado y que decidió regresar para ayudar a su exequipo.

Mancini afirmó a la RAI que no está "en contacto con nadie".

"Pero algo pasará, solo es cuestión de tiempo", puntualizó.