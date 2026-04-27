Magic vence a Pistons y los deja al borde de la eliminación de los playoffs

Desmond Bane anotó 22 puntos este lunes y lideró a Orlando Magic, equipo revelación, a una victoria por 94-88 sobre Detroit, primer cabeza de serie del Este, resultado que dejó a los Pistons al borde de la eliminación en los playoffs de la NBA.

Franz Wagner anotó 19 puntos para Orlando antes de ser sustituido por una molestia en la pantorrilla derecha, mientras que Paolo Banchero sumó 18 y capturó ocho rebotes.

Los Magic tomaron una ventaja de 3-1 en la serie al mejor de siete de la primera ronda de la Conferencia Este y pueden eliminar a los Pistons el miércoles en Detroit.

Los Pistons, cuyo récord de 60-22 los colocó en la cima del Este, deben ganar tres partidos seguidos para evitar una eliminación sorpresiva a manos de Orlando, que terminó octavo esta temporada con marca de 45-37.

Cade Cunningham lideró a Detroit con 25 puntos, mientras que Tobias Harris sumó 20 para los Pistons, que cometieron 20 pérdidas de balón, el doble que Orlando.

Los Magic no han llegado a la segunda ronda de los playoffs desde 2010, tras caer en seis series de primera ronda y quedar fuera de la postemporada en nueve ocasiones.

Los Pistons no alcanzan la segunda ronda desde 2008, tras perder cuatro series de primera ronda y quedarse fuera de los playoffs en 13 campañas.

Orlando tomó una ventaja de 19-7, pero luego falló 13 tiros consecutivos, lo que permitió a Detroit cerrar el primer cuarto con una racha de 20-7 y ponerse por delante 27-26.

Los Magic cerraron el segundo cuarto con una racha de 17-6 para tomar ventaja de 54-52 al descanso, pero Detroit se mantuvo cerca hasta el último cuarto.

Bane anotó un triple con 1:16 por jugar para darle a Orlando ventaja de 92-86, y los Magic aseguraron el triunfo desde la línea de tiros libres después de que los Pistons pasaran más de cinco minutos sin anotar desde el campo.