Magic vence a los Timberwolves y se acerca al pase directo de los playoffs de la NBA

Orlando Magic (44-36) logró su cuarta victoria consecutiva este miércoles al imponerse 132-120 sobre los Minnesota Timberwolves y queda a medio juego de los Toronto Raptors (44-35) en la lucha por el último puesto de clasificación directa a playoffs.

A continuación las escenas más relevantes en una jornada de siete partidos en la NBA:

-Banchero asume su rol de líder-

A falta de dos juegos para el cierre de la temporada regular, Paolo Banchero ha logrado establecerse como una pieza dominante en la pintura para el Magic.

El alero de 23 años anotó 20 puntos, recuperó ocho rebotes y completó seis asistencias frente a los Timberwolves en el Kia Center (Orlando).

Orlando, que busca clasificar a los playoffs por tercera temporada consecutiva, se mostró como amplio dominador de un encuentro en el que alcanzó a liderar hasta por 24 puntos.

"Estamos moviendo la pelota muy bien y eso es importante", dijo el alemán Franz Wagner, quien cumplió con su cuarto partido de regreso después de una lesión de tobillo que lo dejó fuera por 48 encuentros.

"Debo seguir trabajando en la condición física, es algo que me tomará un tiempo, sabemos que tenemos talento y queremos cerrar bien".

El georgiano Goga Bitadze aportó un doble-doble de 14 puntos y 15 rebotes desde la banca mientras que el brasileño Tristan Da Silva sumó 12 unidades en 20 minutos.

Los Timberwolves, que no contaron con el estelar Anthony Edwards por una molestia en su rodilla derecha, se encuentran clasificados a los playoffs con el sexto puesto asegurado en la Conferencia Oeste.

Su principal preocupación en la recta final de la temporada es recuperar a Edwards, quien volvería en uno de los últimos dos encuentros durante esta semana.

Una derrota de los Toronto Raptors frente al Miami Heat en la jornada del jueves, dejaría a Orlando en un empate por la sexta plaza.

-Cavs siguen de cerca a los Knicks-

Los Cleveland Cavaliers no renuncian a la tercera plaza de la Conferencia Este y este día han logrado imponerse 122-116 sobre los Atlanta Hawks en el Rocket Arena en Cleveland, Ohio.

Donovan Mitchell fue el máximo anotador del encuentro con 31 puntos lanzando para una efectividad de 63 por ciento (12/19).

Sin embargo, la gran figura fue el centro Evan Mobley quien completó un monumental doble-doble de 22 puntos y 19 rebotes.

"Sabíamos que era un partido importante", comentó Mobley. "Nos podemos enfrentar en los playoffs y queríamos mandar un mensaje, es un gran partido para nosotros".

"La misión es ganar el campeonato, estamos en ese camino, logramos jugar en un buen nivel en el cierre de la temporada regular y es momento de seguirlo en los playoffs".

Cleveland ha ganado cuatro partidos consecutivos y ocho de los últimos diez, con 51 triunfos y 29 derrotas se encuentran a medio juego de los New York Knicks en la lucha por el tercer puesto del Este.

Con la derrota de hoy, los Hawks ponen en riesgo su clasificación directa y de no conseguir triunfos ante Cleveland el viernes o Miami el domingo, podrían caer a puestos de play-in.