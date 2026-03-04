Luke Donald repite como capitán del equipo europeo de la Ryder Cup para 2027

El golfista inglés Luke Donald repetirá como capitán del equipo europeo que disputará la Ryder Cyp en 2027 en Irlanda y podría convertirse en el primero en ganar tres títulos consecutivos en la historia de este torneo que enfrenta a Europa contra Estados Unidos.

Donald, de 48 años, ya capitaneó el equipo europeo en sus victorias en las ediciones de Roma en 2023 y en Nueva York el año pasado.

"Las dos últimas Ryder Cups significaron mucho para mí y para mi familia. No imaginaba que llegaría este momento por tercera vez", declaró el exnúmero 1 del mundo en el comunicado publicado por el circuito europeo de golf.

"Con la celebración el domingo por la noche en Nueva York, tras una semana de mucha presión en un entorno muy difícil, pensé que había acabado mi trabajo, pero quizás aún quede un capítulo por contar", añadió el inglés recordando la victoria de Europa en suelo estadounidense el año pasado.

La Ryder Cup celebrará en 2027 su edición del centenario y el torneo se disputará del 17 al 19 de septiembre en Adare, en el oeste de Irlanda.