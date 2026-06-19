Luis Mejía: “Nuestra ambición es clasificar”

La Selección Mayor de Panamá continuó este viernes con su preparación para su segundo compromiso en la Copa Mundial de la FIFA 2026, cuando enfrente el próximo martes 23 de junio a la selección de Croacia, en el Toronto Stadium, por la segunda jornada del Grupo L.

Luego de la derrota en su estreno ante Ghana, el onceno nacional volvió a los entrenamientos con buen ánimo, motivado e ilusionado con la posibilidad de conseguir un resultado positivo frente al conjunto europeo.

La jornada inició con una sesión de gimnasio, donde los jugadores realizaron los primeros movimientos del día antes de trasladarse al terreno de juego para completar el entrenamiento programado por el cuerpo técnico.

Previo a la práctica, el guardameta Luis Mejía atendió a los medios de comunicación y destacó que el grupo ya dejó atrás el golpe de la derrota para enfocarse por completo en el importante desafío que representa Croacia.

“Ya el grupo hizo el duelo”, aclaró Mejía.

“Ahora hay que prepararse para el siguiente partido. Sabemos que es una selección complicada, con buenos jugadores, pero el grupo está con la ilusión de poder hacer historia. Y creo que estamos convencidos de que vamos a hacer un gran partido”, agregó.

Como dato anecdótico, el grupo felicitó al jugador José Luis Rodríguez, quien estaba de cumpleaños antes de iniciar la práctica con un acostumbrado pasillo.

Rodríguez, al igual que sucedio en el Mundial de Rusia, cumplió años durante la concentración, ahora a sus 28 años de edad.

Sobre el rival, Mejía reconoció la calidad del elenco croata, pero aseguró que la Selección Nacional está preparada mentalmente para afrontar el reto.

“Sabemos que Croacia tiene grandes jugadores, una selección que también viene hace años jugando juntas y va a ser complicado, pero nosotros confiamos que vamos a hacer un gran partido”, destacó el guardameta del Club Nacional, de Uruguay.

Croacia, al igual que Panamá, cayó en su debut el pasado miércoles 17 de junio cuando fue superado por la Selección de Inglaterra por 4-2, en un encuentro disputado en Dallas.

Mejía reiteró el objetivo que tiene todo el grupo de poder sumar puntos y de lograr el sueño de poder avanzar a la siguiente fase en la Copa Mundial.

“Tenemos la ilusión de hacer historia, de poder sumar nuestro primer punto en el Mundial, pero nuestra ambición es clasificar. Sabemos que va a ser difícil, pero la mentalidad que este grupo siempre ha mantenido de jugar, de proponer, sea el equipo que sea, por ahí pueden salir las cosas bien, las cosas mal, pero el equipo siempre va para adelante y ese es el objetivo que tenemos”.

Al ser consultado sobre su recuperación, Mejía agradeció el trabajo del cuerpo médico de la Selección Nacional y de poder estar ya entrenando como uno más del equipo.

“En lo personal, contento, contento de poder estar acá, de poder ya competir el día a día, que era lo que quería. También agradecido al cuerpo técnico, a la parte médica, que han hecho un trabajo importante para que yo esté acá”.

Itinerario

Panamá volverá a los entrenamientos este sábado desde las 10:00 a.m. (hora local) en su campamento base en Ontario. Antes del inicio de la práctica, a las 8:30 a.m., se realizará una rueda de prensa con atención a los medios de comunicación.

El onceno nacional continúa afinando detalles con la mirada puesta en un encuentro clave para sus aspiraciones mundialistas.