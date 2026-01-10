Luchadora tica Lia Knight insulta a los panameños, la GWE dice que se trata de un show

La luchadora costarricense Lia Knight, quien se enfrentará esta noche (7:00 p.m.) a 2Face en la Global Wrestling Evolution (GWE), encendió las redes sociales tras la difusión de un video donde insulta a los panameños. Ante la polémica, la organización aclaró que se trata estrictamente de un espectáculo.

“Esto es lucha libre; una historia deportiva donde los personajes exageran para provocar emociones. No representa sentimientos reales”, explicaron los organizadores en su cuenta de Facebook.

Por su parte, Alejandro Pascual, representante de la GWE, enfatizó que buscan generar narrativa para atraer audiencia: “Estas historias son ficción; la idea no es ofender a nadie”, puntualizó, extendiendo la invitación al evento gratuito en Plaza Costa Sur.