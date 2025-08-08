Lucas Dylan Goldner, joven promesa panameña del Jiu-Jitsu, regresa a la competición en Texas

Con apenas 17 años, el panameño Lucas Dylan Goldner está listo para regresar a los tatamis este sábado en el Austin Grappling Championship, en Texas, evento organizado por la North American Grappling Association (NAGA), la mayor organización de grappling mixto del mundo.

NAGA reúne a competidores de todas las edades y niveles, con divisiones tanto de Jiu-Jitsu con kimono (BJJ) como sin él. Para Goldner, este retorno llega tras una victoria de peso: el año pasado, con solo 16 años, se colgó la medalla de oro para Panamá en la prestigiosa World League Jiu-Jitsu en Stockton, California.

Su vínculo con el arte suave comenzó a los 4 años, y desde entonces ha perfeccionado su técnica junto a un equipo multidisciplinario compuesto por asesores psicológicos, nutricionistas y expertos en CrossFit, siempre bajo la guía de su entrenador de más de una década, David Beluche.